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Mundial 2026
España-Cabo Verde, en directo: la Roja ataca la portería de Vozinha, pero no encuentra el gol (0-0)
Luis de la Fuente, seleccionador español, mantiene su apuesta en la portería por Unai Simón, por delante de David Raya y Joan García
El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.
Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.
Se duele Laporte. El jugador del Athletic está tumbado en el suelo por un golpe en la cara.
Impreciso Cucurella en el área, que centra donde no había nadie. Él mismo recupera de nuevo el balón para armar un nuevo ataque de la Roja.
Minuto 62: habla con sus ayudantes Luis de la Fuente. El seleccionador trata de dar con la tecla para vencer a la defensa africana desde el banquillo.
Piernas frescas para Cabo Verde. El desgaste físico del equipo rival, que no ha parado de correr detrás del balón, está siendo altísimo.
Cambios en Cabo Verde
Se van Laros Duarte, Jovane Cabral y Livramento y entran Deroy Duarte, Semedo y Da Costa.
Gavi le roba limpiamente la pelota a Ryan Mendes. Ha tomado muchos riesgos el atacante del FC Barcelona.
Minuto 60: toca España en el centro del campo. Centra Fabián directamente a las manos de Vozinha.
Semedo, Duarte y Da Costa se preparan para entrar al partido. Serán los primeros cambios de Cabo Verde.
Ahora es Laporte el que lo intenta desde fuera del área. Se empiezan a desesperar los jugadores de la Roja, que no encuentran el gol.
Fabián remata de cabeza prácticamente solo en el área pequeña otro centro de Pedri. El balón lo atrapa sin dificultad Vozinha.
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