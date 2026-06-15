El Real Madrid hace público el fichaje de Cucurella por seis temporadas

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Marc Cucurella con un comunicado a horas del debut de la selección española de fútbol en el Mundial ante Cabo Verde. El comunicado es corto y se limita a informar que "el Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032".

El precio del traspaso, que no ha sido hecho público por los clubes, asciende a un montante de 55 millones de euros fijos más un bonus que podría sumar cinco 'kilos' más a la cifra final. La duración del contrato, seis temporadas, permitirá amortizar al Real Madrid el pago del fichaje y la ficha del futbolista con más flexibilidad, pero hay que recordar que de cara a efectos de límite salarial solo podrá dividir el coste en cuatro años.

Quinto fichaje blanco

Cucurella es el quinto fichaje cerrado por el Real Madrid este verano después de incorporar a José Mourinho como técnico, a los defensas Dumfries y Konaté, y al mediapunta portugués Bernardo Silva. De los cinco, solo este último está pendiente de ser anunciado, aunque el acuerdo ya ha sido cerrado por el club y el agente del jugador, Jorge Mendes, ya que Silva ha quedado libre tras cumplir su contrato con el Manchester City. Por el técnico ha tenido que pagar 15 millones al Benfica para que quedase liberado, al Inter le pagará 20 millones de la cláusula de rescisión del lateral holandés, y tanto Konaté como Silva llegarán libres, aunque cobrarán una prima de fichaje por esa circunstancia. La llegada del lateral criado en La Masia abre la puerta de salida a Fran García, Ferland Mendy (que se encuentra lesionado con un contratiempo de larga duración) e incluso se escuchan ofertas por Álvaro Carreras, que llegó el pasado verano del Benfica con un traspaso de 50 millones.

Noticias relacionadas

La prioridad de Cucurella de su familia era intentar regresar a España este verano después de cinco temporadas en la Premier jugando en el Brighton y el Chelsea. Esto ha provocado que sus agentes sondeasen las posibilidades del mercado. El Barcelona siempre había mostrado interés en su interés por recuperarlo, ya que era un jugador formado en la cantera azulgrana, a la que llegó desde la del Espanyol. A Simeone también era un jugador que le gustaba, pero al final ha sido el Real Madrid, el que en una operación relámpago se puso en contacto con el Chelsea, que ya conocía las intenciones del jugador, al igual que su nuevo entrenador (Xabi Alonso) y en cuestión de horas se cerró el acuerdo con el club londinense y el futbolista. Es el segundo refuerzo que Florentino Pérez madruga a otros equipos en este mercado veraniego después de 'robar' el fichaje de Bernardo Silva al Atlético, que tenía preparado el contrato con el portugués para firmarlo. Ahora ha sido el Barça el damnificado, porque los culés daban por hecho que en caso de volver a la Liga vestiría de azulgrana y se habían entablado conversaciones con el club londinense.