Víctor Ruiz: "Marbella será meca de las mejores palas del planeta"

Ya está todo listo para que el próximo jueves arranque en las instalaciones de Puente Romano la segunda edición de la Reserve Cup Marbella Presented by Sierra Blanca Estates. El director general de este gran acontecimiento global del pádel y exdeportista de elite, Víctor Ruiz, recuerda que sólo existe otra parada en el mundo dentro de este modelo de competición, la que tiene como escenario Miami.

Para el máximo responsable de este torneo, la gran novedad es la incorporación este año de la competición femenina, con una capitana de la talla de la malagueña Carolina Navarro, pionera del pádel tanto en España como en Suecia. "Otro importante aliciente para el aficionado es la posibilidad de poder disfrutar por primera vez, por las características de este torneo, de algunas parejas inéditas dentro del circuito", manifiesta.

Vuelo directo

La implicación del Ayuntamiento ha sido permanente para poder celebrar este acontecimiento global. "Desde que vinimos el pasado año es increíble. Son conscientes de lo que puede suponer para la ciudad y toda la Costa del Sol en su conjunto. De hecho, en estos próximos días creo que vamos a acaparar el vuelo directo entre Nueva York y Málaga, porque la Reserve Cup está muy consolidada en Estados Unidos y, de hecho, creemos que favorecerá el incremento del flujo de visitantes norteamericanos a la provincia malagueña", agrega Ruiz.

Del 18 al 20 de junio se celebrarán los partidos en el complejo de Puente Romano Beach Resort y como expresa el director general "todavía quedan entradas a la venta para poder disfrutar de tres días con algunas de las mejores palas del planeta". El éxito de la primera edición, que arrancó justo después de una reñida eliminatoria para España dentro de la Copa Davis de tenis, contribuye a augurar un lleno casi absoluto.

Parejas insólitas

Los organizadores relatan sobre la competición femenina que esta nueva división contará con seis de las mejores jugadoras del mundo, divididas en dos equipos de tres integrantes y manteniendo el formato rotativo característico de la competición. Entre las primeras confirmadas destacan Delfi Brea, actual número 1 del mundo, o Tamara Salazar, tantos años en esa cima mundial y a punto de despedirse como profesional de este deporte. Las jugadoras abrirán cada jornada de competición con un partido diario, dando así un protagonismo especial al estreno de las féminas en Marbella.

En el cuadro masculino están confirmadas algunas de las mayores estrellas del pádel internacional. Participarán Arturo Coello, Leo Augsburger, Ale Galán, Mike Yanguas o Coki Nieto, que también competirán repartidos en dos equipos durante tres días de competición al máximo nivel. Para Víctor Ruiz, ver juntos, por primera vez como pareja, a Ale Galán y Leo Augsburger... Tiene un aliciente de primer orden, porque enfrente tendrán a Coello y Coki Nieto, que tantas victorias le han dado a España. Son partidos que no se ven y que se podrán disfrutar en Marbella.

Una maravilla

Ruiz aún tiene muy fresca la imagen de una primera edición en la que pudo ver una grada llena, con la que rememoró instantes compartidos junto a Manolo Santana en la propia pista de Puente Romano. "Salió tan bien que fue una maravilla. Es una suerte poder haber traído a la Costa del Sol un evento con un formato tan especial en el mercado americano. Este año sentimos esa misma responsabilidad, en el escenario perfecto", avanza a este periódico.

Recordemos qeu esta competición de pádel fue impulsada por Wayne Boich junto al presidente honorario Jimmy Butler. En la competición se combina el pádel de élite, con un "hospitality de lujo, entretenimiento y experiencias premium en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte en España".

Además, como señala el propio Víctor Ruiz, Sierra Blanca Estates reforzará este año su implicación como Presenting Partner del torneo, consolidando la colaboración iniciada en la primera edición celebrada en Marbella. El objetivo no es otro que el de presentar un territorio que fue pionero y líder global dentro del segmento del turismo deportivo.

Puente Romano

En ese sentido, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, considera que esta cita "sitúa a Marbella en el foco del pádel, después de la exitosa primera edición también celebrada en Puente Romano y que ya reunió a los mejores jugadores del mundo". Así ha expresado su agradecimiento por su esfuerzo a la organización y a todos los agentes involucrados para que su ciudad vuelva a albergar este evento.

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"Quiero animar a los aficionados al pádel y al deporte en general a no perderse otra oportunidad para disfrutar de un espectáculo de primer nivel. Estamos seguros de que la Reserve Cup se consolidará nuevamente como una de las grandes citas del calendario deportivo internacional de Marbella. Este torneo se ha ganado un lugar propio en el circuito mundial gracias a su formato rompedor y a la espectacularidad de sus escenarios", apunta la regidora.