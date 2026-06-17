María Sancha, fichaje de quilates para el Costa del Sol Málaga 26/27

María Sancha González (Santibáñez de la Peña, 2001) es nueva jugadora del Costa del Sol Málaga para la temporada 2026/27. La palentina, de 24 años y 1.64 metros, ha llegado a un acuerdo con el equipo malagueño por un año procedente del Atlético Guardés. Una nueva etapa para la primera línea en la Liga Guerreras Iberdrola después de un lustro en el conjunto gallego, donde ha terminado como capitana.

Su nombre se suma al de Ida Wall, María Brasil y Katia Zhukova en la nómina de refuerzos, que aún no está cerrada para las 'panteras'. Esta llegada supone más potencial y ambición para la plantilla que comandará Suso Gallardo en los próximos meses.

Sancha se formó en el Fuentes Carrionas para después dar el paso al Cleba León, donde descolló y dio el salto a la élite nacional. Cinco cursos ha estado formando parte del Atlético Guardés, donde ha experimentado un crecimiento muy notable y constante. Una primera línea completa, versátil y con desequilibrio.

Además de tener capacidad para actuar de central también posee una destacada capacidad goleadora. Más de 400 goles le avalan en alrededor de 150 partidos en el primer nivel. Máxima anotadora (46 tantos) de su equipo (ha rozado de igual manera el top 20 en liga con 81) para poder levantar en la pasada temporada la EHF European Cup, de la que había sido subcampeona anteriormente. Tiene también dos platas en la Copa de la Reina, una de ellas en la pasada edición de San Sebastián. En su curriculum cuenta con el título de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola 2024/25.

Un rendimiento que llamó la atención y este verano disputará el Campeonato del Mundo universitario desde este fin de semana con España. Será uno de los baluartes de la convocatoria. Después abrirá una nueva aventura en Málaga. «Estoy muy ilusionada. Voy con muchas ganas de trabajar y luchar con el equipo, y ojalá poder conseguir algún título para el club», asegura la palentina, que habla sobre las razones para dar el paso: «Siempre ha sido un club referente en España. Necesitaba un cambio y creo que es lo mejor que podía elegir. Un club sólido y que siempre quiere pelear por todas y en todas las competiciones. Los cambios siempre asustan un poco, pero voy con mucha ilusión y ganas. Quiero aportar mi granito de arena, trabajar y de aprender de mis compañeras. Soy una persona muy luchadora. Me gustaría ayudar a tener una defensa más sólida y en ataque aportar y ayudar a mis compañeras».

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