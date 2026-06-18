Dioni, clave en los ascensos del Málaga y el Eldense, ficha por el Juventud Torremolinos

El delantero malagueño Dioni Villalba, cuya aportación ha sido clave para el ascenso del Eldense a LaLiga Hypermotion al ser su máximo goleador con 11 tantos, ha fichado para la próxima temporada por el Juventud Torremolinos, informó este jueves este club de la Primera Federación.

Dioni, que cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol español con más de 400 partidos oficiales entre Primera Federación, la antigua Segunda B y Segunda División, disputó la pasada temporada 35 encuentros con el conjunto alicantino junto con otro ex del Málaga, el centrocampista Manu Molina, y logró el ascenso a la categoría de plata.

Una amplia trayectoria en el fútbol español

A lo largo de su carrera, el goleador malagueño, de 36 años, ha defendido las camisetas del Atlético Baleares, Cultural Leonesa, Fuenlabrada, Racing de Santander, Real Oviedo, Cádiz, Málaga, Leganés, Hércules y Deportivo, entre otros.

Además de conseguir hace tres temporadas el ascenso a Segunda con el Málaga, Dioni también debutó en la Primera División del fútbol español con el Deportivo de La Coruña, con el que jugó cinco encuentros en la máxima categoría.

Dioni, durante su despedida del Málaga CF en junio de 2025. / Álex Zea

Un referente goleador de la Primera RFEF

El nuevo refuerzo del Juventud Torremolinos es uno de los grandes referentes ofensivos de la Primera RFEF, con 51 goles marcados en las tres temporadas que ha disputado en esta categoría, una cifra que le ha permitido convertirse en el máximo goleador histórico de la competición.

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A lo largo de su trayectoria en la tercera categoría del fútbol español, el delantero malagueño acumula 192 tantos, unos registros que reflejan su regularidad, experiencia y gran capacidad goleadora.