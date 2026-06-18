Jana Fernández se lanza a YouTube: lo que nunca viste de la Selección Española en la Eurocopa

Conocer el día a día, lo que sucede en un vestuario o en una concentración, es prácticamente imposible. Desde fuera se ven las ruedas de prensa, los partidos y los pocos momentos que la prensa puede llegar a conocer. Por eso, Jana Fernández ha decidido regalarles a los aficionados del fútbol una muestra de lo que es estar en el vestuario de la selección española. A través de un video de YouTube (que promete ser el primero de una serie), enseña cómo es el día a día de España en la Eurocopa de Suiza que jugó el pasado verano. Poco más de 22 minutos donde enseña interioridades del equipo y donde, también, permite al espectador conocer al resto de futbolistas de la plantilla.

"Qué especial fue vivir y grabar estos contenidos junto a este grupo de personas. Y qué ilusionante fue jugar una Eurocopa en un país como Suiza. Ya era hora de que estos vídeos salieran a la luz. Casi un año después... este es nuestro regalo", escribe en la descripción del vídeo Jana Fernández. Desde Lousana, la que fuera la casa de la selección durante el torneo europeo, la actual futbolista del London City y exjugadora del Barça, enseña el día a día junto a sus compañeras. Con mucho protagonismo de Patri Guijarro, Ona Batlle o Alexia Putellas, Jana relata las jornadas de entrenamiento como los ratos libres durante esos días de concentración.

El video, que cuenta la fase de grupos (donde terminaron primeras y con una gran diferencia de goles a favor), permite al aficionado no solo ver cómo se prepara deportivamente el equipo, sino también las bromas internas, torneos de ping pong o quedadas para ver el resto de partidos de la competición. Desde las bromas con Claudia Pina y Cata Coll a las apuestas entre risas con Vicky López y Salma Paralluelo, las horas de bus y charlas con Leila Ouahbai o los bailes con Maite Zubieta de camino a los entrenamietos.

Jana enseña una realidad más allá del fútbol y humaniza y acerca a las futbolistas campeonas del mundo y referentes para muchas niñas como lo que son, mujeres jóvenes viviendo su pasión en una competición del calibre de una Eurocopa. El video, que se colgó en YouTube el miércoles por la noche, ya supera las 20 mil visualizaciones y ha tenido una gran repercusión en las redes, donde los aficionados no han dudado en agradecer a la jugadora que les enseñe esta parte más humana de un equipo que no para de hacer historia.

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Youtube como plataforma

Cada vez más, las futbolistas quieren contar sus historias. Y YouTube se ha erigido como una plataforma que, pese a que demanda una dedicación importante, les permite controlar su discurso y explicar lo que quieran desde un punto de vista personal. Justamente el mismo miércoles, otra futbolista profesional española publicó en la plataforma un video, aunque esta vez con un tono totalmente distinto. Silvia Lloris, jugadora del Atlético de Madrid, se rompió el ligamento cruzado el 12 de febrero de 2026. Ahora, 4 meses después, ha subido su primer video a la plataforma donde ha contado con todo detalle los días vividos y el dolor soportado en la recuperación de la lesión más grave y asfixiante del fútbol femenino.