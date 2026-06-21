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España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España

Lamine Yamal sale como titular en un once en el que Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabian Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi

Mundial 2026: España - Arabia Saudí, en imágenes

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Las imágenes del España-Arabia Saudí. / Lavandeira Jr / EFE

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Rubén Gargoi

Pablo Constantino

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

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