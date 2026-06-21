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Mundial 2026
España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España
Lamine Yamal sale como titular en un once en el que Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabian Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi
Pablo Constantino
La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.
Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:
Luis De La Fuente cumple hoy 65 años. La victoria sería, obviamente, el mejor regalo.
Rafael Louzán: "Hoy vienen con ganas"
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la Cadena SER: "El otro día no fue el mejor partido de España. Hoy vienen con ganas. Los comienzos en el Mundial para España siempre han sido difíciles. Gracias a todos los que nos siguen, tanto desde sus casas como los que están aquí en Atlanta".
Pedro Porro, en TVE, sobre su titularidad en el duelo ante Arabia Saudí: "Me tocó en el primer partido apoyar a Llorente, hoy le tocará a él y lo hará seguramente". Explica que De la Fuente le ha transmitido "tranquilidad". Respecto a Lamine Yamal, dice que "es una gran noticia que esté de vuelta. Es muy importante para nosotros".
Los jugadores de España calientan ya sobre el césped del Mercedes Benz Stadium
Una derrota no sería definitiva
Una derrota española no sería aún definitiva porque resta el duelo con Uruguay en la última jornada. Y después de los resultados del primer partido de grupo, con todos empatados, podría pasar todavía segundo o tercero, aunque este último atajo le emparejaría con un rival de entidad. Más que jugarse la vida se juega la credibilidad con la que seguirá en este Mundial.
Cuatro cambios en la alineación
Once confirmado de España: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine, Dani Olmo, Baena y Oyarzabal. Cuatro cambios con respecto al debut frente a Cabo Verde.
Un rival peligroso
Enfrente no estará otra selección exótica. Emerge Arabia Saudí, cuya liga ha sido utilizada por los jeques para utilizar el fútbol como una herramienta para limpiar la imagen del país. Maniobra que se conoce como ‘sportwashing’. Pero hay que tener cuidado con esta selección que viene de complicar a Uruguay, a la que dominó en el marcador en la primera jornada durante más de 40 minutos, y la misma que ganó en Catar a Argentina en la primera jornada hace cuatro años. Un rival mucho más peligroso de lo que indica su prestigio. El equipo que dirige el griego Georgios Donis es ambicioso y aspira a meterse en los dieciseisavos del Mundial, buscando igualar los octavos que disputó en el Mundial de Estados Unidos de 1994.
Lamine acude al rescate ante Arabia
Un empate en un Mundial no parece un mal resultado, más aún si evaluamos el desempeño de la selección española en las últimas ediciones, donde desde que ganó en Sudáfrica solo ha sido capaz de ganar a Australia, Irán y Costa Rica. Pero la igualada ante Cabo Verde, más allá de un tropiezo estadístico, fue un varapalo emocional para los de Luis de la Fuente. Señalados entre los candidatos al título ante los africanos mostraron un fútbol previsible que alimenta el fatalismo antropológico español y refuerza a los detractores que consideran a España una selección sobrevalorada y dependiente de un adolescente de 18 años llamado Lamine Yamal. (Seguir leyendo)
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