La Liga de Jábegas sufre en La Carihuela el empuje del levante

La playa de La Carihuela acogió una nueva jornada de la XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera marcada por el viento de levante. En esta ocasión, La Cala del Moral, con hasta tres victorias, Torre del Mar y Pedregalejo se repartieron los triunfos en un día cuya competición fue organizada por el Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo que durante toda la competición presta la Diputación de Málaga.

La sesión comenzó con unas condiciones favorables, aunque un leve oleaje de levante fue aumentando progresivamente durante la competición. Esta situación obligó finalmente a suspender la última de las mangas previstas, la de absoluto masculino, al considerar que el estado del mar hacía peligrosas las maniobras de ciaboga y comprometía la seguridad de los remeros y remeras.

Resultados

La competición arrancó con las mangas de veteranas femeninas, donde La Cala del Moral volvió a demostrar su fortaleza al conseguir las dos primeras posiciones con sus equipos A y B. La Araña B completó el podio tras una gran actuación en una regata muy igualada, con los tres primeros equipos separados por apenas dos segundos.

En veteranos masculinos, Torre del Mar A continúa dominando la categoría con mano de hierro y volvió a imponerse con autoridad, logrando la victoria con un margen de siete segundos sobre La Araña, segunda clasificada. La Cala del Moral completó el podio en tercera posición, a tan solo un segundo de los arañeros.

Un instante de la competición desarrollada este fin de semana en Torremolinos. / L. O.

Sorpresa

En cadetes llegó una de las sorpresas de la jornada. Torre del Mar logró romper el dominio de La Cala del Moral A y consiguió la victoria, por delante de los dos equipos caleños, con La Cala del Moral A en segunda posición y La Cala del Moral B en tercera. En juvenil femenino, La Cala del Moral volvió a firmar el primer puesto tras una regata muy disputada. Las caleñas y Torre del Mar mantuvieron una intensa lucha durante toda la prueba, pero finalmente La Cala logró imponerse en el último tramo de forma clara. Las remeras de Pedregalejo fueron terceras.

En juvenil masculino, los remeros de La Cala del Moral continúan intratables y sumaron una nueva victoria tras aventajar en ocho segundos a Torre del Mar. El IES El Palo completó el podio en tercera posición. La categoría absoluto femenino volvió a tener como protagonista a Pedregalejo. Las "tiburonas" dominaron la prueba con claridad y lograron una ventaja superior a los 27 segundos sobre La Cala del Moral, segunda clasificada. La Araña consiguió subir por primera vez esta temporada al podio en esta categoría al finalizar tercera.

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Mayor oleaje

Las mangas de absoluto masculino tuvieron que ser suspendidas debido al aumento del oleaje de levante, que hacía impracticables las ciabogas y suponía un riesgo para la seguridad de los participantes. Tras esta decisión, la jornada finalizó con la entrega de trofeos a los mejores equipos de cada categoría. La XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega afrontará el sábado 27 de junio la disputa del Gran Premio Rincón de la Victoria, previsto desde las nueve y media de la mañana y enfilándose así el ecuador de la temporada.