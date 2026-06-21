La prioridad de Mourinho es un ‘box-to-box’

El Real Madrid sigue trabajando en el mercado más revolucionario que se recuerda en mucho tiempo. Un ‘all-in’ en toda regla para compensar las dos temporadas sin grandes títulos. Con Mourinho detentando el poder total de las decisiones, el club blanco se vuelca ahora en perfiles específicos que confirmen la práctica renovación de la plantilla. O por lo menos, de tres cuartos hacia atrás, a la espera de cómo se desarrolla el núcleo de presumibles intocables que forman Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Para tratar de frenar las especulaciones en la parcela ofensiva, el Real Madrid hizo un comunicado el sábado para desmentir “el supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern, Michael Olise”, asegurando que no ha mantenido “ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno”, defendiendo “la excelente relación institucional” que dice tener con el club germano.

La guinda, un central zurdo

Las prioridades para recuperar la competitividad son claras: un central zurdo y un centrocampista box-to-box, según el entorno del entrenador luso. La máxima de ambas incorporaciones será la misma que se ha seguido en los casos de Cucurella o Bernardo Silva. Un perfil de rendimiento inmediato y con experiencia contrastada en la élite. En esta definición encaja Nico Schlotterbeck, zaguero del Borussia Dortmund quie renovó en abril hasta 2031, pero con una cláusula de salida de cerca de 60 millones para determinados clubes entre los que se encontraría el Real Madrid.

La idea inicial de Mourinho era fichar un perfil polivalente como el de Gvardiol o Calafiori. Sin embargo, aprovechó una oportunidad de mercado y negociación más fácil como la de Cucurella. En la lista de preferencias del portugués estaba su compatriota Ruben Dias, un hombre de jerarquía para una zaga que ha adolecido de falta de solvencia. El City ha bloqueado la puerta de salida en medio de una transición compleja como la que afrontará tras la salida de Guardiola y la llegada, a falta de oficialidad, de Enzo Maresca.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

El fichaje de Konaté tapó parte de las carencias en una demarcación que ha sido crítica en los últimos años con las continuas lesiones de Militao, el sobreesfuerzo del recién renovado Rüdiger o el exceso de presión para Huijsen. De ahí que los esfuerzos del Real Madrid se haya redirigido hacia el rastreo y fichaje de un futbolista con “liderazgo, despliegue físico, agresividad e intensidad. En definitiva, un medio box to box”, informan los que trabajan en el día a día con Mourinho.

Fórmula ‘Fernández’

Por tanto, las pistas no están sobre un centrocampista creativo, que se ha erigido como el Santo Grial de los últimos años después de la salida de Kroos. La incorporación de Bernardo Silva se entiende como un perfil que puede ejercer en la base de la jugada junto a otro rol más defensivo como Tchouaméni. El incidente con Valverde a final de la pasada temporada le puso en el ojo del huracán, pero es un perfil que encaja con la filosofía de Mourinho.

En la lista corta de candidatos para el ‘box-to-box’ están nombres como los de Enzo Fernández, del Chelsea, o Mateus Fernandes, del West Ham. El primero ha manifestado públicamente en varias ocasiones su deseo de vivir en Madrid, una muestra más que directa de su interés por vincularse al club blanco. Un compromiso que suele pedir a sus candidatos. El segundo está en la cartera de Gestifute de Jorge Mendes, con quien Florentino Pérez ha restablecido relaciones tras el regreso de Mourinho al Bernabéu.

Mateus Fernandes, en un encuentro de esta temporada / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Enzo tiene uno de esos contratos leoninos que han metido al Chelsea en un entuerto económico. Fue fichado por 120 millones y firmó hasta 2032 con un conjunto blue obligado a soltar lastre después de quedarse fuera de Europa. Algo de que se aprovechó el Real Madrid para la ‘operación relámpago’ de Cucurella. El descenso del West Ham también acelera la necesidad de Mateus. Sin embargo, existe igualmente una barrera de negociación al tener vínculo hasta 2030 con los londinenses, que están pidiendo 80 millones por un mediocampista de largo recorrido por el que se está peleando media Premier.

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A estas circunstancias individuales hay que sumarle las complicaciones que tendrá el Real Madrid para procesar su ‘operación salida’, por ahora paralizada salvo los descartes conocidos de principios de temporada. La inversión en el ‘box-to-box’ obligaría a una venta importante para cuadrar el balance. Camavinga es uno de los hombres que está en la rampa de salida, pero el francés, como cualquiera de sus compañeros de vestuario, no contempla desvincularse de un club que ofrece unas condiciones que difícilmente podría encontrar en otro equipo después de su última temporada.