‘Imparables’, el libro que pone voz a las cicatrices invisibles del deporte paralímpico

El periodista malagueño Jesús Ortiz García publica Imparables (Grupo Editorial Círculo Rojo), un libro que ofrece una mirada profunda y humana sobre el deporte paralímpico a través de trece historias reales. La obra no se limita a narrar logros deportivos, medallas o victorias, sino que se adentra en los procesos personales de quienes han tenido que reconstruirse después de accidentes, enfermedades, guerras o episodios de violencia.

Ricardo Ten, Amalia Pérez, Adi Iglesias, Gustavo Fernández, Dani Molina, Érica Castaño, Jorge Salazar, Antonio Martín "El Niño", Astrid Fina, Marta Fernández, Ibrahim Al Hussein, Miguel Ángel Pérez Tello y Fernando Rufino protagonizan los trece capítulos del libro. Sus trayectorias, procedentes de países como España, Siria, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México o Brasil, forman un mosaico sobre la resiliencia, la superación y la capacidad de seguir adelante sin quedar definidos por el momento en que sus vidas se quebraron.

Imparables presenta el deporte como un espacio de reconstrucción personal, de búsqueda de sentido y de afirmación vital. Ortiz huye del victimismo y de la épica exagerada para construir un relato contenido, honesto y respetuoso. "Estas personas no necesitan adornos, sus historias tienen una fuerza propia", explica el autor, que durante trece años ha trabajado como periodista especializado en deporte paralímpico.

Portada de "Imparables". / La Opinión

El libro nace precisamente de esa experiencia profesional y de la necesidad de contar con más profundidad historias que no cabían en el formato habitual de entrevistas o reportajes. Con 256 páginas, la obra combina testimonios directos, hechos reales y recursos narrativos para crear una lectura inmersiva, en la que cada capítulo conserva su identidad, pero todos dialogan bajo una misma mirada.

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La trayectoria personal de Ortiz, criado en Palma-Palmilla, también marca su forma de entender el periodismo: cercana a las historias humanas, a la dignidad y a quienes no suelen ocupar titulares. Tras cubrir los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y recibir varios premios periodísticos, el autor concibe Imparables como una defensa del periodismo reposado. El libro será presentado este viernes 26 de junio, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos de la ONCE en Málaga.