Balonmano
El Costa del Sol ya conoce su hoja de ruta para la temporada 2026/27
El conjunto malagueño abrirá la próxima campaña el 9 de septiembre ante el recién ascendido Soliss Pozuelo de Calatrava y estrenará Carranque tres días después frente al Bera Bera
El Costa del Sol Málaga ya conoce el calendario de la temporada 2026/27 de la Liga Guerreras Iberdrola. En la sede de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) se sorteó la nueva hoja de ruta, con una fase regular que arrancará el 9 de septiembre y concluirá el 1 de mayo. De ahí en adelante, los cuatro primeros, disputarán el play off por el título. Es una de las novedades que se acordaron en la Asamblea celebrada hace unos días, donde también se tomó la decisión de eliminar el play down. Las panteras inaugurarán el curso ese miércoles en el Pabellón Municipal Eusebio Angulo ante el recién ascendido Soliss Pozuelo de Calatrava. Es el desplazamiento más corto.
El camino es particular y es que el primer partido en casa es uno de los duelos con más enjundia de la temporada. El sábado 12 visita Carranque el Super Amara Bera Bera. Un clásico del balonmano español que no tardará en darse. La siguiente salida será el Florentino Ibáñez para visitar al Elda Prestigio. En octubre estarán en el Pérez Canca el Rocasa Gran Canaria, vigente campeón, y el Atlético Guardés, lo que habla de la dureza del inicio. Se jugará en Navidad, el 29 de diciembre en Elche y el 2 de enero ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote en casa. Se finalizará la fase regular también como local ante el Replasa Beti-Onak.
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