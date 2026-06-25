Jábegas
Las jábegas vuelven este sábado a Rincón de la Victoria
La competición afronta su ecuador de temporada con los principales lideratos en juego y más de 500 remeros y remeras en el agua
La playa de Rincón de la Victoria volverá a convertirse este sábado en escenario del mejor remo tradicional con la celebración del Gran Premio Rincón de la Victoria, organizado por el Club de Remo Rincón y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo de la Diputación de Málaga, y que será la quinta prueba puntuable de la XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega – Copa Pepe Almoguera.
La cita arrancará a las 09.30 horas y reunirá a 56 tripulaciones y más de 500 remeros y remeras pertenecientes a los once clubes participantes en esta edición de la Liga Provincial de Barcas de Jábega. Durante toda la mañana se disputarán las diferentes mangas en las categorías cadete, juvenil femenino y masculino, absoluto femenino y masculino, además de las categorías veteranas (femenina y masculina), en una jornada que volverá a reunir a las principales embarcaciones y deportistas del remo tradicional malagueño.
La jornada llega al ecuador de la competición después de las pruebas disputadas en Pedregalejo, Huelin y La Carihuela, con una clasificación que comienza a definir posiciones, aunque mantiene abiertas numerosas luchas por los primeros puestos.
Categorías
El Club de Remo La Cala del Moral llega a Rincón de la Victoria defendiendo el liderato en varias categorías del campeonato. Sus equipos lideran actualmente cadete, juvenil femenino y juvenil masculino, además de situar a su equipo A en la primera posición de la clasificación de absoluto masculino. También el conjunto caleño mantiene el primer puesto en veteranas femenino, donde su equipo A encabeza la general tras las primeras jornadas de la temporada.
En veteranos masculino, el liderato corresponde al Club de Remo Faro de Torre del Mar, con su equipo A al frente de la clasificación después de sus buenos resultados en las citas iniciales.
Por su parte, el Club de Remo Pedregalejo llega como líder en la categoría de absoluto femenino, tras imponerse en las primeras pruebas del calendario.
Desarrollo de la prueba
El Gran Premio Rincón de la Victoria volverá a poner en valor una modalidad deportiva que mantiene viva la historia marinera de la costa malagueña, combinando tradición, competición y el trabajo de clubes que continúan impulsando la barca de jábega.
La programación se desarrollará durante toda la mañana y finalizará con la entrega de trofeos prevista alrededor de las 14.00 horas en la zona del varadero, junto a El Tajo.
Como en anteriores pruebas, la regata podrá seguirse en directo mediante streaming a través del canal oficial de Youtube de la Asociación del Remo Tradicional, además del seguimiento de tiempos, resultados y clasificaciones a través de la web oficial de la competición: www.jabegas.org.
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