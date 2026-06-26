Antonelli, en modo 'killer'; Sainz y Alonso sufren en Austria

El Gran Premio de Austria, octava cita de la temporada 2026, ha comenzado este viernes con temperaturas extremas (32º ambiente, 51º en el asfalto), insólitas en el circuito de Spielberg. Mucho más habitual es el dominio de Kimi Antonelli. El líder del campeonato, que se marchó de vacío en Barcelona por un fallo de fiabilidad de su Mercedes, está dispuesto a pasar página cuanto antes y a reanudar su racha previa, que era de cinco victorias consecutivas cuando aterrizó en Montmeló.

El joven piloto italiano, de 19 años, ha dominado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Red Bull Ring, donde ha vuelto a distanciar claramente a su compañero George Russell, sexto a más de 6 décimas. Los McLaren se han erigido en la segunda fuerza por el momento, con Oscar Piastri y el campeón Lando Norris copando el top 3 del día, a 2 y 3 décimas, respectivamente.

Max Verstappen, que este fin de semana, en el gran premio de casa para Red Bull espera mucho de las actualizaciones introducidas por su equipo, en forma de ofensiva para acercarse a los coches de cabeza, no está tan cerca como esperaba, aunque esto solo acaba de empezar.

El neerlandés ha necesitado tres intentos para salir a disputar el FP1, porque su RB22 se ha calado hasta en dos ocasiones. Por la tarde, después de tener que pedir un cambio de posición de su asiento, Max ha cerrado la sesión en cuarta posición, pero con una brecha de medio segundo respecto al más rápido.

También a esta distancia de Antonelli ha terminado Lewis Hamilton, que después de su triunfo en Barcelona sin duda contaba con presionar más al de Mercedes. El británico ha cometido muchos errores, al igual que su compañero Leclerc, por lo que los de Maranello tendrán trabajo extra para confirmar el paso adelante del SF-26 si quieren seguir en la batalla con Mercedes.

Por desgracia no hay novedades en Aston Martin. Ninguna mejora a estas alturas. Los de Silverstone son, junto con Williams, el único equipo que no incorpora actualizaciones este fin de semana y se ha notado en un primer día muy gris de Carlos Sainz, 18º a dos segundos de cabeza y Fernando Alonso, 19º a 3.5, solo por delante de su compañero Lance Stroll y los dos hombres de Cadillac, Bottas y Pérez, que no han podido completar la sesión.

El coche del mexicano se ha parado por dos veces, mañana y tarde, mientras que el del finlandés ha acabado en llamas en el box. La escudería estadounidense ha dado la sorpresa negativa del viernes, después de anunciar un arsenal de mejoras (suelo, difusor, pontones, cubierta de motor…, hasta diez elementos en total), que supone la mayor apuesta en desarrollo de los once equipos presentes en Austria. Y por ahora, sin éxito.

Fuente: Sport