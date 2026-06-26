Balonmano
El Costa del Sol Málaga regresa a la EHF European League
El club malagueño formaliza su inscripción en la segunda competición continental, donde participará por tercera vez en su historia
El Costa del Sol Málaga volverá a disputar la EHF European League en la temporada 2026/2027. Después de ganarse la plaza en la pista como tercero de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola y semifinalista del play off, el club malagueño ya ha formalizado su inscripción en la segunda competición continental. Se trata de la máxima a la que puede acceder un equipo español y que las panteras disputarán por tercera ocasión. Las anteriores fue en los cursos 2022/23 y 2023/24, consiguiendo en esta última la clasificación histórica para la fase de grupos en una participación inolvidable y que quedará para siempre.
El conjunto de Suso Gallardo entrará en la fase previa, donde, presumiblemente, tendrá que superar dos eliminatorias para poder acceder al cuadro principal. La European Handball Federation (EHF) confirmará el mapa general de esta campaña en las próximas semanas y también las fechas para el sorteo de estas dos series previas. Lo previsible es que la primera se dispute a caballo entre finales de septiembre y principios de octubre, mientras que la segunda se celebrará en noviembre en la antesala del Campeonato de Europa. Un gran desafío para el club malagueño, que en lo deportivo abre un nuevo ciclo y lo hace con la ambición de pelear en un nivel europeo alto.
Puesto 29 en el ránking europeo
En estos días, las panteras también han conocido un ránking continental que ha publicado la EHF después de aprobarlo en abril en una comisión ejecutiva en la ciudad polaca de Katowice. En esa lista de 162 se acumulan los méritos de las últimas tres temporadas en la EHF Champions League, la EHF European League y la EHF European Cup. Las malagueñas tienen una participación en la League y dos en la Cup en este tramo. Así, en una nómina de todos los clubes de Europa, aparecen en el puesto 29 con 95 puntos. Hay más españoles en este grupo distinguido: CBM Elche (20), Super Amara Bera Bera (32), Atlético Guardés (41), Conservas Orbe Zendal BM Porriño (45), Rocasa Gran Canaria (54), KH-7 BM Granollers (69), Caja Rural Aula Valladolid (79) y Replasa Beti-Onak (87).
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