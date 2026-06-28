Jornada de sorpresas en la Liga Provincial de Barcas de Jábega

El litoral costasoleño acogió este fin de semana una nueva jornada de la XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera con la celebración del Gran Premio Rincón de la Victoria, quinta prueba puntuable de este importante campeonato provincial. La cita estuvo organizada por el Club de Remo Rincón, en calidad de organismo local, y la Asociación del Remo Tradicional (ART), siempre con el apoyo adicional de la Diputación.

La competición dejó una jornada de máxima emoción, sorpresas y varios cambios en las posiciones de cabeza. Aunque los triunfos volvieron a repartirse entre los equipos habituales, con tres victorias para el Club de Remo La Cala del Moral, dos para el Club de Remo Faro de Torre del Mar y dos para el Club de Remo Pedregalejo, la aparición de nuevos equipos en el podio confirmó la igualdad existente en esta edición y provocó movimientos en algunas clasificaciones generales.

Mar en calma en las playas de Rincón de la Victoria

La mañana comenzó con unas condiciones de mar en calma, aunque el viento de levante fue aumentando progresivamente durante la jornada. A pesar de ello, la competición pudo desarrollarse con normalidad, dejando mangas muy disputadas y llegadas ajustadas. En veteranos masculinos, Torre del Mar A continúa intratable y volvió a imponerse con una nueva victoria.

La sorpresa llegó en las posiciones de podio, donde los anfitriones del Club de Remo Rincón y el Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela lograron sus primeros puestos de honor de la temporada, ocupando la segunda y tercera posición respectivamente. Estos resultados permiten a Torre del Mar A reforzar su liderato, con ocho puntos de ventaja sobre La Araña y diez sobre La Cala del Moral, segunda y tercera en la general.

Nueva embarcación al frente de la clasificación en veteranas femeninas

En veteranas femeninas, Pedregalejo consiguió asaltar la victoria desde la segunda manga, completando el podio La Cala del Moral B, muy cerca de las “tiburonas”, y La Cala del Moral A en tercera posición. Tras esta jornada, La Cala del Moral A pasa a liderar la clasificación empatada a puntos con su equipo B, mientras que Pedregalejo ocupa la tercera plaza a siete puntos de la cabeza.

La categoría cadete volvió a ofrecer una de las grandes batallas del día. Con unas condiciones marítimas más exigentes, Torre del Mar logró imponerse en una llegada muy ajustada sobre La Cala del Moral A, con apenas nueve décimas de diferencia. La Cala del Moral B completó el podio. Con este resultado, torreños y caleños empatan en lo más alto de la general, con La Cala B tercera, en una lucha por el liderato que tendrá su próximo capítulo en la siguiente prueba.

Triunfo de las embarcaciones locales en las categorías juveniles

En las categorías juveniles, la Cala del Moral volvió a mostrar su fortaleza. En juvenil masculino, los remeros caleños se impusieron por delante de Torre del Mar y La Carihuela, mientras que en juvenil femenino repitieron victoria con autoridad sobre Torre del Mar y Pedregalejo. En ambas clasificaciones generales, La Cala del Moral mantiene el primer puesto por delante de Torre del Mar.

Un instante del GP Rincón de la Victoria de la competición provincial de barcas de jábega. / L. O.

Las mangas de Absoluto Masculino, disputadas a tres ciabogas, volvieron a tener como protagonista a La Cala del Moral A, que consiguió una nueva victoria con margen suficiente sobre La Carihuela, segunda clasificada. Torre del Mar completó el podio. Con estos resultados, La Cala del Moral A pasa a liderar la general con cinco puntos de ventaja sobre La Cala del Moral B y La Carihuela, que comparten la segunda posición.

Aumenta su ventaja Pedregalejo en la tabla del absoluto femenino

En absoluto femenino, Pedregalejo volvió a imponerse, aunque en esta ocasión con una diferencia mucho menor. El IES El Palo logró su primer podio de la temporada al finalizar segundo, a solo dos segundos de las vencedoras, mientras que Torre del Mar regresó al podio con la tercera posición. Pedregalejo aumenta así su ventaja al frente de la general, con ocho puntos sobre La Cala del Moral y diez sobre Torre del Mar.

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Tras esta quinta etapa, la Liga Provincial de Barcas de Jábega no abandona el litoral rinconero, ya que la próxima cita se celebrará en la localidad caleña. El Gran Premio La Cala del Moral será la sexta prueba del campeonato y punto que marcará el ecuador de la competición. Tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio a partir de las 09.30 horas.