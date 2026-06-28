ACTUALIDAD AZULGRANA
Robert Lewandowski llega a un acuerdo con el Chicago Fire
El delantero polaco empieza su nuevo reto en la MLS y como uno de los principales reclamos de su nuevo club
Después de decir adiós al Barça tras cuatro temporadas, Robert Lewandowskiya ha decidido cuál será el siguiente capítulo en su carrera deportiva. Según ha avanzado el periodista especializado Fabrizio Romano, el delantero polaco ha alcanzado un acuerdo definitivo con el Chicago Fire para incorporarse al conjunto estadounidense de cara a la próxima temporada. Todo apunta a que la firma definitiva del contrato se producirá la semana que viene.
A sus 37 años, el atacante iniciará una nueva etapa en la Major League Soccer (MLS) tras completar con éxito las negociaciones con el conjunto de Illinois. Hace dos semanas, Lewandowski viajó a Chicago junto a su agente Pini Zahavi para conocer de primera mano la ciudad y las instalaciones del club, una visita que acabó siendo clave para que el futbolista diera el visto bueno definitivo.
Próximamente el delantero pondrá rumbo a Estados Unidos para estampar su firma con el Chicago Fire y establecerse en la ciudad junto a su esposa Anna Lewandowska y sus dos hijas. La llegada de Lewandowski supone un golpe de efecto para la franquicia de Illinois, que incorpora a uno de los grandes goleadores de la última década con el objetivo de dar un salto competitivo.
El acuerdo contempla un contrato por dos temporadas con unos ingresos cercanos a los 20 millones de dólares por campaña. Pese a que recibió propuestas económicamente superiores desde Arabia Saudí, el internacional polaco ha priorizado iniciar una nueva etapa deportiva en Chicago.
Despedida del Barça tras 4 años
"Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Joan Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera", confesó Lewandowski en el escrito donde confirmaba su adiós al Barça justo antes de que terminara la temporada.
Semanas después, y tras unas vacaciones, el polaco ya se prepara para su nuevo destino.
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Fuente: El Periódico
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