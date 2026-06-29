Tenis
Davidovich también gana en su estreno en Wimbledon
El malagueño dio continuidad a las sensaciones de su primer título ATP en Mallorca para vencer a Juan Manuel Cerúndolo por 6-4, 6-4 y 7-6(2); Fabian Marozsan le espera en segunda ronda
EFE
El tenista malagueño Alejandro Davidovich Fokina, número 23 del mundo, consiguió mantener la racha en su debut de Wimbledon, tras conseguir su primer torneo ATP en Mallorca el pasado sábado, y derrotó por la vía rápida al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-4, 6-4 y 7-6(2).
Es otra versión la que llega a Londres: «Estoy muy feliz por haber logrado mi primer título. Las finales perdidas me dieron experiencia y es un trabajo de muchos años. He roto una barrera, aunque no pienso que el haber ganado me haya quitado o me haya puesto más presión».
El andaluz, que aterrizó en Londres en la madrugada del sábado, no acusó el cansancio y obtuvo ventaja en el marcador con una rotura de servicio en el séptimo que le permitió llevarse el primer set por 6-4.
El segundo set siguió el mismo guion, con un Davidovich muy fiable con el saque y con un nuevo ‘break’ para que el español se adjudicase la manga por la mínima y se quedará a las puertas de la victoria. El tenista malagueño se puso por delante con dos roturas consecutivas, pero el argentino las recuperó y se resistió a perder.
Tras desaprovechar un 6-5 y saque, Davidovich mostró su mejor nivel en el ‘tie-break’ y consiguió cerrar el partido para pasar a segunda ronda, en la que se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, que derrotó al argentino Thiagoo Agustin Tirante por 7-5, 6-3 y 6-4.
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