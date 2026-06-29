FÚTBOL
El Real Madrid confirma que Nico Paz se queda en el Como italiano una temporada más
El club blanco no especifica la operación que ha cerrado con el club de Cesc Fábregas para que el argentino esté otra campaña en Italia
El Real Madrid ha confirmado que el argentino Nico Paz seguirá en el Como una temporada más. El club blanco ha emitido un comunicado en el que no específica el tipo de operación que ha cerrado con los italianos ni el precio del posible traspaso, limitándose solo a informar que el futbolista estará a las órdenes de Cesc Fábregas el próximo curso, como el presente, en el que ha conseguido ganar la plaza de Champions y la internacionalidad del jugador con la selección argentina, con la que está disputando el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
Este es el comunicado emitido por el Real Madrid:
El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano.
Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.
Fuente: El Periódico
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