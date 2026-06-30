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Impacto en la NBA: Lebron James abandona los Lakers

El jugador de 41 años decide continuar su carrera en otros equipo y los Golden State Warriors tiene todos los números

LeBron James.

LeBron James. / ALLEN BEREZOVSKY / Getty Images via AFP

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Albert Guasch

Albert Guasch

Noticia de impacto en la NBA. Lebron James ha decidido marcharse de Los Angeles Lakers. No será para retirarse, sino para continuar su carrera en otro equipo. Así lo han anunciado los principales gurús de los movimientos que ocurren en la liga estadounidense. Según ellos, este martes Lebron habría informado a la franquicia californiana su deseo de salir y, por tanto, no renovaría su contrato.

El famoso número 23 tiene las puertas abietas de innumerables equipos pero todos los números los tiene los Golden State Warriors, deseosos de juntar a Lebron con Stephen Curry bajo el mando de Steve Kerr. Una alianza ya probada en los Juegos Olímpicos y saldada con medalla de oro.

En la bahía de San Francisco están haciendo malabares con el límite salarial para atraer no solo a Lebron, sino también a Anthony Davis, que fueron excompañeros en los Lakers. Davis milita ahora en los Washington Wizards y las negociaciones están en marcha.

Serían unos Warriors cargados hasta los topes de estrellas. Ya cuenta con Jimmy Butler, Kristaps Porzingis y Draymond Green. Pero sin duda el tándem Curry-Lebron sería un sueño para las televisiones con derechos de la NBA.

Los Warriors han reestructurado el salario de Green para poder ofrecer a James la llamada excepción de nivel medio, valorada en unos 15 millones de dólares por temporada. Lejos de los 52,6 millones de dólares que ingresó la pasada campaña, pero a cambio jugaría en un equipo en disposición de ganar la Liga.

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Sería un equipo a contracorriente, plagado de veteranos, cuando la mayoría de franquicias tratan lo contrario, de rejuvenecer sus plantillas. Todo se verá en las próximas horas.

Fuente: El Periódico

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