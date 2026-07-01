Tenis
Davidovich alcanza la tercera ronda en Wimbledon
El malagueño ganó a Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3 para firmar su sexta victoria seguida, cuatro que le llevaron al título en Mallorca y dos más en Londres
EFE
El tenista malagueño Alejandro Davidovich sumó este miércoles su sexta victoria seguida, una racha que le proporcionó el título en Mallorca y le llevó a la tercera ronda de Wimbledon, al ganar al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3.
El malagueño, que alargó su buena racha en hierba y la confianza ganada tras lograr el primer título de su carrera el pasado sábado, tardó 78 minutos en sacar adelante el choque con Marozsan, al que ya había ganado el pasado viernes en la semifinal del torneo balear.
Siempre ha superado Davidovich al jugador húngaro, que es mostró mermado por una dolencia en la rodilla izquierda de la que tuvo que ser atendido en el segundo set. Siguió pero no en las mismas condiciones.
La tercera ronda es el mejor resultado del español en el All England Club que logró gracias a su fiabilidad al saque, con un 63 % de primeros y sin recibir ninguna rotura de saque en todo el duelo.
Davidovich, que fue campeón júnior de Wimbledon, jugará en tercera ronda con Marton Fucsovic. Le ganó al estadounidense Learner Tien poor 6-7, 6-4, 7-6 y 6-3.
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