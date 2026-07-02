Oficial: Scariolo deja de ser entrenador del Real Madrid

Sergio Scariolo deja de ser entrenador del Real Madrid. Después de la reunión que se realizó este mismo lunes, el club le comunicó al italiano que no seguiría la próxima temporada. Cuando parecía que Florentino Pérez iba a darle una segunda oportunidad tras ser reelegido presidente, finalmente el mal resultado en Liga Endesa ha sido la gota que ha colmado el vaso.

"El Real Madrid C. F. y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto. El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", reza el comunicado.

La temporada del Madrid con Scariolo no ha sido buena. Aunque se estuvo cerca de ganar la Euroliga, y se compitió de manera honorable contra Olympiacos sin pívots, los resultados nacionales han pasado demasiado factura. La eliminación en cuartos de final contra La Laguna Tenerife, perdiendo los dos partidos en el Movistar Arena, lo dejó tambaleando, siendo pitado por su propia afición.

Scariolo cierra un capítulo amargo en el Real Madrid, más corto del que se hubieran podido imaginar ambas partes. De hecho, se firmó por tres temporadas, pero finalmente la relación solo ha durado una. El balance del curso se cierra con 58 victorias y 28 derrotas y ningún título. No ganar nada ya le condenó en el año 2002, cuando también fue despedido del Real Madrid.

El Real Madrid ya le ha pagado una indemnización de tres millones de euros netos por los dos años que tenía firmados por contrato. Su proyecto no se ha consolidado en el Movistar Arena, aunque ha sido defendido por sus propios jugadores, como es el caso de Mario Hezonja. "En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?", publicó el croata cuando salieron los rumores de la contratación de Pedro Martínez.

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Y es que el todavía técnico de Valencia Basket iniciará una nueva etapa en la capital blanca. Un movimiento totalmente inesperado y, sin duda, el bombazo del verano hasta el momento. Eso sí, su fichaje llega cargado de polémica por algunas declaraciones que ha hecho durante su carrera y por la etiqueta que le ponen algunos de antimadridista e independentista.

Fuente: Sport