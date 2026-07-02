MUNDIAL 2026
Los posibles rivales de España en los octavos de final del Mundial 2026
La selección española ya sabe cómo será su camino si quiere llegar a la final del próximo 19 de julio en Nueva Jersey
Jordi Carné
Llega la hora de la verdad en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección española no ha mostrado su mejor versión en la fase de grupos, pero aun así ha logrado clasificarse para los dieciseisavos de final como primera de su liguilla y Austria, segunda del Grupo J, será su rival en la primera ronda eliminatoria. Los de Ralf Rangnick exigirán al máximo a la Roja para empezar el tramo decisivo de la competición, en el que ya no hay margen de error.
Sin Nico Williams ni Yéremy Pino, lesionados, y con Víctor Muñoz en la recta final de su recuperación, Luis de la Fuente tendrá que exprimir el fondo de armario para armar el once y vencer a una Austria que, aunque no es una selección de primer nivel, ha demostrado en los primeros tres partidos que es competitiva. Llega a los dieciseisavos con un balance de una victoria (3-1 ante Jordania), un empate (3-3 frente a Argelia) y una derrota (2-0 contra Argentina) en la fase de grupos.
A diferencia de los tres rivales que ha tenido hasta ahora (Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay), la selección española se verá las caras con un equipo que, salvo sorpresa, no se cerrará. El combinado austríaco es propositivo e intentará 'golpear' a la Selección, aunque en este escenario la Roja debería ser favorita por la calidad de sus futbolistas. En un Mundial, sin embargo, no se puede dar nada por sentado.
Los dos posibles rivales de España en octavos del Mundial 2026
En caso de superar los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, España se enfrentará en octavos al vencedor de la eliminatoria entre Portugal y Croacia. El conjunto luso no ha podido acabar en primera posición de su grupo, el K, y se verá las caras contra el cuadro balcánico, lejos de su mejor versión pero siempre competitivo.
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