Mundial 2026
Unai Simón ya es el portero con más minutos imbatido de la historia de España en un Mundial
El guardameta de la selección española bate la histórica marca de Iker Casillas tras superar los 476 minutos seguidos sin encajar
Sergi Pérez Estévez
Unai Simón ya forma parte de la historia de la selección española. El portero del Athletic Club ha superado este jueves el récord de imbatibilidad de un guardameta español en la Copa del Mundo, una marca que hasta ahora pertenecía a Iker Casillas desde el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que España se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia.
El récord se ha hecho oficial en el minuto 48 del partido de dieciseisavos de final frente a Austria, cuando Unai ha alcanzado los 477 minutos consecutivos sin encajar un gol, dejando atrás los 476 minutos que había firmado Casillas entre Sudáfrica 2010 y el estreno de España en Brasil 2014 frente a Países Bajos.
Una imbatibilidad histórica
La racha del internacional español comenzó en el Mundial de Catar 2022, después del gol de Japón en la fase de grupos. Desde entonces, Unai no ha vuelto a recoger el balón de su portería en tiempo reglamentario. La tanda de penaltis ante Marruecos no afecta a esta estadística, y el guardameta ha prolongado su imbatibilidad durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.
España empató sin goles frente a Cabo Verde (0-0), goleó a Arabia Saudí (4-0) y venció por la mínima a Uruguay (1-0), logrando además cerrar una fase de grupos mundialista sin recibir ningún tanto por primera vez en su historia.
Casillas ya le dio su bendición
La posibilidad de que Unai Simón batiera el récord ya había sido comentada en los días previos por el propio Iker Casillas, que no dudó en restarle importancia a perder una marca que ha mantenido durante más de una década: "Los récords están para eso… para batirlos. Ojalá lo pueda batir y hacer una cifra bonita. Pero también digo que yo prefiero que encaje gol y que a cambio llegue a la final", aseguró el exportero en declaraciones a DAZN.
Desde su llegada al banquillo de la selección, Luis de la Fuente ha mantenido una confianza absoluta en Unai Simón, convirtiéndolo en uno de los líderes del equipo y en un fijo bajo palos. El guardameta ha respondido con actuaciones de enorme nivel y ahora añade a su trayectoria un récord que parecía intocable.
Fuente: Sport
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