Davidovich se clasifica por primera vez a los octavos de Wimbledon

Alejandro Davidovich se impuso este viernes al húngaro Marlon Fucsovics por 7-6(5), 6-2 y 6-3 y alcanzó, por primera vez en su carrera los octavos de final del torneo de Wimbledon. El malagueño, que llegó a Londres con su primer título bajo el brazo, el torneo de Mallorca, también en hierba, tardó dos horas y veinticuatro minutos en batir por segunda vez en tres enfrentamientos al jugador húngaro.

El séptimo partido ganado seguido en hierba lleva a Davidovich a la cuarta ronda de Wimbledon. Vuela el malagueño en Londres erigido en el primer español en lograr el pase a los octavos de final tras la derrota de Rafa Jódar horas antes. Otra vez ante un húngaro, después de batir a Fabian Marozsan en segundo tramo, ha logrado el sosiego después de conseguir, tras cinco finales perdidas, su primer título como profesional hace una semana.

Wimbledon, escenario de grandes recuerdos

Campeón júnior en este escenario el partido no tuvo color ni estuvo en cuestión el triunfo de Davidovich que tras ganar en el tie break el primer parcial afianzó su superioridad y aceleró hacia la victoria sin perder ningún set.

El mejor resultado hasta ahora de Davidovich en Wimbledon queda aún a una eliminatoria de su mejor registro en un Grand Slam, los cuartos de final de Roland Garros de hace cinco temporadas.

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En los Grand Slams de este año, Davidovich Fokina alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia, donde derrotó a Filip Misolic y Reilly Opelka en las dos primeras rondas antes de retirarse ante Tommy Paul. Llegó a la segunda ronda en Roland Garros (victoria ante Damir Dzumhur y derrota ante Thiago Agustín Tirante). Va lanzado en Londres el malagueño que se asegura ya volver al top 20 del ranking ATP.