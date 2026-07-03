Tenis
Davidovich se clasifica por primera vez a los octavos de Wimbledon
El malagueño se impuso este viernes al húngaro Marlon Fucsovics por 7-6(5), 6-2 y 6-3, y alcanza la segunda semana del Grand Slam de Londres con siete victorias consecutivas después del título en Mallorca
EFE
Alejandro Davidovich se impuso este viernes al húngaro Marlon Fucsovics por 7-6(5), 6-2 y 6-3 y alcanzó, por primera vez en su carrera los octavos de final del torneo de Wimbledon. El malagueño, que llegó a Londres con su primer título bajo el brazo, el torneo de Mallorca, también en hierba, tardó dos horas y veinticuatro minutos en batir por segunda vez en tres enfrentamientos al jugador húngaro.
El séptimo partido ganado seguido en hierba lleva a Davidovich a la cuarta ronda de Wimbledon. Vuela el malagueño en Londres erigido en el primer español en lograr el pase a los octavos de final tras la derrota de Rafa Jódar horas antes. Otra vez ante un húngaro, después de batir a Fabian Marozsan en segundo tramo, ha logrado el sosiego después de conseguir, tras cinco finales perdidas, su primer título como profesional hace una semana.
Wimbledon, escenario de grandes recuerdos
Campeón júnior en este escenario el partido no tuvo color ni estuvo en cuestión el triunfo de Davidovich que tras ganar en el tie break el primer parcial afianzó su superioridad y aceleró hacia la victoria sin perder ningún set.
El mejor resultado hasta ahora de Davidovich en Wimbledon queda aún a una eliminatoria de su mejor registro en un Grand Slam, los cuartos de final de Roland Garros de hace cinco temporadas.
En los Grand Slams de este año, Davidovich Fokina alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia, donde derrotó a Filip Misolic y Reilly Opelka en las dos primeras rondas antes de retirarse ante Tommy Paul. Llegó a la segunda ronda en Roland Garros (victoria ante Damir Dzumhur y derrota ante Thiago Agustín Tirante). Va lanzado en Londres el malagueño que se asegura ya volver al top 20 del ranking ATP.
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- El paraíso del coleccionismo y los juguetes está en este mercadillo malagueño que se celebra este sábado: un espacio gratuito con piezas de Playmobil únicas
- Las dos playas de Málaga señaladas con bandera negra por contaminación y mala gestión ambiental
- El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola
- Una familia de Málaga con el padre con incapacidad permanente y un niño discapacitado será desahuciada el 14 de julio: 'No tenemos adónde ir
- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria