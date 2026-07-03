‘Saca tu garra’, la nueva campaña de abonos del Costa del Sol Málaga

El Costa del Sol Málaga lanza su campaña de abonos para la temporada 2026/27. Un curso en el que se abre un nuevo ciclo deportivo para las panteras, que quieren continuar con un crecimiento social que ya abarca más de un lustro. Así se abre una nueva ventana para que los aficionados muestren su compromiso y su confianza con la nueva plantilla que dirigirá Suso Gallardo. Un nuevo desafío bajo el lema de ‘Saca tu garra’, que busca esa versión más pasional de los seguidores del equipo malagueño para volver a alcanzar la gloria.

Fases de la campaña

La campaña constará de tres fases, como ya ocurriera en la anterior. La primera será de renovación de abonos conservando el asiento de la temporada 2025/26, que abarcará desde el viernes 3 de julio al domingo 19, ambos inclusive. Es clave conservar el localizador del antiguo carnet para continuar con el mismo asiento y el proceso es muy sencillo y rápido. La segunda abarcará del lunes 20 de julio al jueves 30, ambos inclusive. En este tramo se podrá renovar el abono con posibilidad de cambiar de asiento, si así se considera necesario por parte del interesado/a. La tercera será para los nuevos abonados y comprenderá desde el viernes 31 de julio hasta nuevo aviso.

Precios

Los precios serán muy competitivos y favorables para el gran público, se congelaron con respecto a la anterior campaña como detalle. Mínimo habrá 14 partidos en el Pabellón José Luis Pérez Canca, en el peor de los casos. Renovar (incluido el cambio de asiento si es necesario) el Abono General cuesta 60 euros más los gastos de gestión, mientras que al Abono Infantil (nacidos desde el 1 de enero de 2009 en adelante) 25 euros más los mencionados gastos de gestión. La tarifa es diferente para los nuevos abonados, ya que el Abono General tiene un coste de 70 euros (además de gastos de gestión) y el Abono Infantil de 35 (más gastos de gestión).

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Todos los partidos

El abono incluirá todos los encuentros de la Liga Guerreras Iberdrola (incluido el play off/play down) y la EHF European League disputados en casa, sea cual sea la instalación en la que se celebren. Todos. Se trata de un proceso totalmente digital a través de www.ctickets.es y después de la compra se recibirá un carnet digital en el correo electrónico que es el que se presentará en la instalación antes de los partidos. Si la persona decide imprimirlo y llevarlo en formato físico también será válido. No habrá carnet físico. Cualquier duda podrá ser resuelta en el correo abonosbmmalagacosta@gmail.com, en info@ctickets.es (dudas relativas a la plataforma) o en cualquiera de los perfiles de redes sociales del club.