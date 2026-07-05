La Cala del Moral arrasa como anfitrión en la Liga de Barcas de Jábega

El Gran Premio La Cala del Moral presenció el triunfo hasta en tres ocasiones de otras tantas barcas de jábega que participaban como anfitrionas. Las playas rinconeras de esta localidad acogieron la sexta cita del calendario y quinta puntuable de la XIV Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera.

Con la organización del club local y la Asociación del Remo Tradicional (ART), con el apoyo de la Diputación de Málaga, la jornada volvió a ofrecer un gran espectáculo sobre el agua. Otros ganadores fueron esta vez el Club de Remo Faro de Torre del Mar, que consiguió dos victorias, mientras que Club de Remo Pedregalejo y el Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela lograron un triunfo cada uno.

Así se desarrolló la competición, con viento de levante que fue de menos a más durante la jornada

La previsión meteorológica anunciaba nuevamente viento de levante, que fue aumentando conforme avanzaba la mañana. No obstante, las condiciones permitieron disputar con normalidad todas las mangas programadas, ofreciendo regatas muy competidas en prácticamente todas las categorías.

La competición arrancó con la categoría de Veteranas Femenino, una de las más igualadas y emocionantes de la temporada. La victoria fue para La Cala del Moral A, seguida de La Cala del Moral B, mientras que el IES El Palo logró una meritoria tercera posición, consiguiendo su primer podio de la temporada. Tras esta jornada, La Cala del Moral A rompe el empate que mantenía con su equipo B y se consolida como líder de la clasificación general. La Cala del Moral B pasa a ocupar la segunda plaza y Pedregalejo mantiene la tercera posición pese a no sumar puntos en esta regata.

La buena meteorología deparó una lucha muy abierta en la mayoría de las mangas disputadas. / L. O.

En Veteranos Masculino, Torre del Mar A volvió a demostrar por qué es el vigente campeón. Los torreños marcaron el mejor tiempo de la jornada por delante de La Araña, segunda clasificada, y de La Carihuela, que repitió presencia en el podio con una nueva tercera posición. Estos resultados permiten al Club de Remo Faro de Torre del Mar ampliar su liderato hasta los nueve puntos sobre La Araña y catorce sobre La Cala del Moral, tercera en la clasificación general.

Una de las grandes regatas se vivió en la categoría cadete, con protagonistas del litoral más oriental

La categoría Cadete, que llegaba con empate en cabeza entre La Cala del Moral A y Torre del Mar, volvió a dejar una de las grandes regatas del día. En esta ocasión fueron los torreños quienes se llevaron la victoria, aventajando en 13 segundos a los anfitriones, mientras que La Cala del Moral B completó el podio. Con este triunfo, Torre del Mar supera a los caleños y se convierte en el nuevo líder de la categoría, quedando La Cala del Moral A en segunda posición y La Cala del Moral B tercera.

En Juvenil Femenino, La Cala del Moral continúa mostrándose intratable y sumó una nueva victoria con autoridad por delante de Torre del Mar, segundo, y La Carihuela, tercera. Las caleñas amplían así su ventaja en la clasificación general hasta los seis puntos sobre Torre del Mar y once sobre Pedregalejo.

La competición en categoría absoluta también brindó mangas muy emocionantes

Un guion muy similar se vivió en Juvenil Masculino, donde La Cala del Moral volvió a dominar con claridad, imponiéndose con 15 segundos de ventaja sobre Torre del Mar, mientras que el IES El Palo completó el podio. La clasificación general mantiene a los caleños al frente con seis puntos de margen sobre Torre del Mar y once sobre La Carihuela.

Las mangas de Absoluto Femenino, disputadas sobre tres ciabogas, volvieron a confirmar el dominio de Pedregalejo, que logró una nueva victoria con casi treinta segundos de ventaja sobre La Cala del Moral, segunda clasificada, mientras que Rincón consiguió la tercera posición. Con estos resultados, las “tiburonas” aumentan su ventaja al frente de la general hasta los nueve puntos sobre La Cala del Moral y catorce sobre Torre del Mar, tercero.

La jornada concluyó con una espectacular manga de Absoluto Masculino, que volvió a decidirse por un estrechísimo margen. Los Galfines de La Carihuela lograron imponerse por apenas cinco décimas de segundo a La Cala del Moral A, en un emocionante mano a mano hasta la línea de meta. Pedregalejo completó el podio y logró su primera presencia entre los tres mejores esta temporada. Tras estos resultados, La Cala del Moral A mantiene el liderato, aunque reduce su ventaja hasta los cuatro puntos sobre La Carihuela y ocho sobre Torre del Mar, tercer clasificado.

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La Liga Provincial de Barcas de Jábega afronta ahora una nueva cita el próximo sábado 11 de julio con la disputa del Gran Premio El Palo, séptima etapa del campeonato, que se celebrará a partir de las 09.30 horas en este histórico barrio marinero de la capital malagueña, donde la competición iniciará la segunda mitad de la temporada.