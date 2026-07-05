Davidovich, doblegado por Aliassime en una épica lucha

El malagueño Alejandro Davidovich acusó el cansancio de las últimas semanas y no pudo sorprender al canadiense Felix Auger Aliassime, cuarto favorito, en el camino hacia los cuartos de final de Wimbledon: 6-7(4), 7-6(6), 6-3, 6-7(2) y 6-1. La épica batalla que se fue por encima de las cuatro horas deparó golpes que ya son historia, como uno en el que el costasoleño tuvo que volar para devolver una bola ganadora prácticamente ya en el suelo.

Davidovich era el último representante de la Armada en Londres a las puertas de la segunda semana, pero, lastrado por una lesión en el tobillo de la que fue dos veces atendido, y por una resistencia heroica, terminó por ceder ante el talento y la frescura de su rival. Mantuvo el tipo, pudo ganar el segundo set y emergió en el cuarto, cuando parecía abatido y se vació. Cayó claramente en el quinto, superado por la merma física y por un adversario inspirado que se instala entre los ocho mejores del torneo, su techo en Londres, por segunda vez en su carrera.

El malagueño se marchó ovacionado. Ahora, cinco años después de la última vez, no habrá jugadores españoles en la segunda semana en Londres. En el único cara a cara de octavos de dos jugadores sin perder un set, fue el norteamericano el que salió reforzado. No había cedido su saque en todo lo que va de evento. Y no lo hizo hasta el décimo juego del cuarto set, cuando sacó para cerrar el partido. Davidovich se aferró a la pista.

Así se desarrolló un último set marcado por la falta de fuerzas del malagueño

Lo consiguió cuando estaba contra las cuerdas. En las siete oportunidades anteriores no lo logró. Especialmente determinante aquella del segundo set, cuando tuvo tres oportunidades, al resto para cerrar la manga y alargar su ventaja. Regresó el malagueño en el cuarto parcial, cuando el tobillo le volvió a llamar la atención. Tiró de épica, de orgullo. Nada que reprocharse. Pero no le dio. Acabó vacío hasta el final, cuando después de cuatro horas y cuarto el canadiense logró cerrar el partido y frenar la progresión del español, que se marchó con el mejor resultado obtenido en Londres en el bolsillo.

El final fue dramático. Davidovich se aferró a la pista con 5-0 y el saque y salvó ocho puntos de partido. La remontada estaba lejos, pero no quiso dar ninguna facilidad. En su séptima participación en Londres, Auger-Aliassime se instaló entre los ocho mejores por segunda vez e igualó su mejor registro. El tercer jugador canadiense en la historia, hombre o mujer, en alcanzar los cuartos de final individuales de Wimbledon.

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Felix Auger cortó la racha de Davidovich, que llevó impulsado por la conquista de su primer título, en Mallorca hace una semana, también en hierba. Ocho victorias seguidas hasta pisar el All England Club, de donde salió reforzado.