Luto en el arbitraje malagueño tras el adiós a Francisco Álvarez de la Cruz

El colectivo arbitral y el fútbol malagueño y español están de luto. Francisco Álvarez de la Cruz, conocido cariñosamente en los campos de todo el país como Curro o Currillo, falleció el pasado 1 de julio a los 75 años de edad. Se marchó en su Málaga natal y rodeado de sus seres queridos. Es una pérdida que deja un vacío profundo en el deporte andaluz, donde fue proclamado como auténtico pionero: uno de los primeros profesionales que dignificó, especializó y llevó a la categoría internacional la figura del juez de línea en suelo español.

Nacido en Casabermeja, Álvarez de la Cruz representó una época dorada en la que el arbitraje español comenzó su modernización definitiva. Hay que remontarse a la década de los 90. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) creó un cuerpo específico de árbitros asistentes.

Una terna malagueña para la historia del deporte andaluz y español

De la Cruz formó parte de esa primera e histórica hornada de especialistas. Su nombre quedaría a partir de ese momento ligado para siempre a un trío arbitral legendario, que marcó una época en Primera División: junto a Antonio Jesús López Nieto, actual presidente del Unicaja Baloncesto y uno de los colegiados más laureados de la historia, y al también histórico Antonio Martín Navarrete.

Para López Nieto se ha marchado una de las personas más importantes de su trayectoria profesional. Porque Álvarez de la Cruz demostró una milimétrica precisión en el fuera de juego cuando no existía el VAR. Así recibió distinciones de la FIFA y representó al arbitraje español en partidos de la Champions o entre selecciones.

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Cabe recordar que tras abandonar los terrenos de juego, a finales de 2008, la vida le deparó un grave accidente de motocicleta que ha marcado sus últimos 18 años de vida. En estas décadas ha permanecido fuera de la escena pública, pero eso no ha impedido que se le hayan sucedido reconocimientos y homenajes. Se va el árbitro, pero su histórico legado ya es eterno.