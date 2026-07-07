La afición portuguesa se harta de Cristiano tras caer ante España: "No te queremos matar, pero ya basta"

La eliminación de Portugal a manos de España en el Mundial de Fútbol (1-0) ha desatado una tormenta de críticas entre los medios y la afición del país luso. El adiós en octavos no solo ha precipitado el final de la etapa del seleccionador, el catalán Roberto Martínez, sino que también ha reabierto un debate que parecía latente durante años pero sin que nadie se atreviera a plantearlo hasta ahora: la necesidad de iniciar una nueva era prescindiendo de la abrumadora y controvertida figura de Cristiano Ronaldo.

Buena parte de la prensa portuguesa ha coincidido en señalar que la derrota frente al comibnado de Luis de La Fuente no es más que la constatación de que la selección de Martínez en el banquillo y Cristiano en la capitanía es un proyecto agotado. Y es que pese a que el combinado luso plantó cara durante buena parte del encuentro, el dominio español en la segunda mitad y el gol definitivo de Mikel Merino cuando ya se enfilaba el tiempo de descuento dejaron al descubierto las limitaciones de un equipo incapaz de reaccionar desde el banquillo, según muchos análisis.

"Pasar página"

Uno de los editoriales más contundentes se puede leer en el diario deportivo 'A Bola', que carga especialmente contra Roberto Martínez por su gestión del encuentro y lamenta que no recurriera a Gonçalo Ramos cuando España dominaba con claridad la segunda mitad. "Es hora de pasar página de una vez por todas", señala el diario, que sostiene que Portugal no puede seguir desaprovechando una generación de futbolistas con tanto talento.

El diario también apunta directamente a la estrella del equipo y sostiene que "es hora de que Cristiano Ronaldo se aparte", al entender que el equipo continúa condicionado por la necesidad de mantener al capitán en el campo como indiscutible. Y añade que el gran interrogante del torneo hubiera sido "cómo habría sido este Mundial sin la obligación de tener a Cristiano Ronaldo los 90 minutos".

El futuro de CR-7, en el aire

El diario 'Record', por su parte, pone el foco en lo que considera la constatación del final de un ciclo y la necesidad de construir una selección menos dependiente de sus veteranos. Aunque reconoce el legado del cinco veces Balón de Oro, considera que Portugal debe comenzar una nueva etapa alrededor de la generación encabezada por Vitinha, João Neves, Nuno Mendes o Rafael Leão.

Una idea en la que también parece coincidir un parte considerable de la afición portuguesa. En redes sociales se han multiplicado los mensajes reclamando un relevo generacional, mientras una frase se convirtió en una de las más compartidas tras la eliminación: "No te queremos matar, pero ya basta", en alusión a las recientes declaraciones del propio Ronaldo, que había asegurado que llevaba "23 años" intentando que lo mataran deportivamente.

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Mientras tanto, el exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se ha visto poco menos que obligado a rebajar el tono de sus declaraciones tras la derrota. El delantero aseguró marcharse "con la conciencia tranquila" porque tanto él como el equipo dieron "lo mejor" durante el torneo y evitó confirmar si continuará vistiendo la camiseta de Portugal. "No tomo decisiones en caliente", afirmó ante los medios portugueses, dejando en el aire su presencia en futuros compromisos internacionales.

Fuente: El Periódico