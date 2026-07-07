El Costa del Sol entrará en la tercera ronda de la EHF European League

El Costa del Sol Málaga va conociendo más detalles sobre su regreso a la EHF European League, en la que será su tercera participación. La European Handball Federation (EHF) publicó el mapa de los clubes que compondrán la competición en la temporada 2026/27 y qué rango tiene cada uno. Tiene peso el equipo malagueño en el ecosistema europeo y ello le ha permitido entrar en la tercera ronda de la fase de clasificación. Así se libra de una eliminatoria de esta criba previa y se encuentra a la misma distancia de la fase de grupos.

En esta Qualification Round 3 se encuentra junto a los siguientes clubes: HC Dunarea Braila, HSG Bensheim/Auerbach Flames, HC Lokomotiva Zagreb, KGHM MKS Zaglebie Lubin, Super Amara Bera Bera, Házená Kynžvart y MOL Esztergom. En la Round 2 hay un conjunto de 32, entre los que están el Club Balonmano Guardés y el Rocasa Gran Canaria. Nunca hubo cuatro españoles en la EHF European League, por lo que se trata de una competición histórica. Estos 32 comenzarán el 3/4 y el 10/11 de octubre para acceder al escalón donde ahora está el conjunto de Suso Gallardo.

Noticias relacionadas

Previa de la fase de grupos

Las 'panteras' entrarán en el torneo europeo el 7/8 y el 14/15 de noviembre, en la antesala al parón por el Campeonato de Europa. Una eliminatoria que dará el billete para la fase de grupos, que ya se disputara en la campaña 2023/24. El sorteo se celebrará el martes 13 de octubre. Los cuatro que ya esperan en la fase de grupos son JDA Bourgogne Dijon (vigente campeón), Thüringer HC, Ikast Håndbold y DVSC Skyline. Es el camino del Costa del Sol Málaga en su vuelta a la EHF European League.