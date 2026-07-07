Fernando Álvarez: “Málaga tiene argumentos propios muy potentes para marcar la diferencia”

El Andalucía Málaga Premier Pádel P1 celebra este año su tercera edición. ¿Cómo nace untorneo de estas dimensiones y cómo se vive desde dentro todo el proceso de organización?

La realidad es que un torneo como este empieza a prepararse prácticamente cuando termina la edición anterior. Son muchos meses de planificación en los que intervienen muchísimos profesionales y en los que hay que coordinar a un equipo humano enorme que trabaja para que todo salga perfecto. Al final, el público ve nueve días de competición, pero detrás hay muchísimo trabajo invisible. Nuestro objetivo siempre es que el aficionado llegue al Martín Carpena y disfrute de una experiencia inolvidable. Queremos que, mientras está viviendo el torneo, ya esté pensando: "El año que viene vuelvo seguro". Ese es el mejor indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Si conseguimos que el público se marche con esa sensación nuestra misión está cumplida.

Cuando llega el momento y ves el Martín Carpena lleno, ¿qué sientes como director del torneo?

Es difícil describirlo. Después de tantos meses de trabajo, entrar al pabellón y verlo lleno de aficionados disfrutando del mejor pádel del mundo es probablemente el momento más emocionante de todo el año. Pero no solo por el lleno. Lo que realmente emociona es ver familias enteras, niños con sus camisetas esperando a sus ídolos, gente que viene de otras ciudades o incluso de otros países para vivir el torneo. Ahí entiendes que has conseguido crear algo que trasciende lo deportivo y que se ha convertido en un acontecimiento relevante para Málaga.

Málaga vuelve a responder un año más. ¿Cuál crees que es la clave para que el torneo sea un éxito edición tras edición?

El éxito no responde a un único factor. Contar con el respaldo del Tour y la FIP, con su presidente Luigi Carraro a la cabeza, es clave para el éxito de los torneos. El trabajo incansable de todas las partes para hacer crecer este deporte hace que nuestro aprendizaje sea continuo. Más allá de esto, tener a los mejores jugadores tanto en categoría masculina como femenina es un factor diferencial, y para nosotros es vital que se sientan cuidados. Desde el primer año buscamos construir una experiencia completa para ellos/as y para todos los colectivos implicados.También es fundamental la implicación institucional de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación de Málaga; han hecho suyo el torneo, demostrando que tenemos un lugar destacado en la planificación deportiva del territorio y de la ciudad.

En España estáis completando un año espectacular en cuanto asistencias con un doble sold-out tanto en Gijón como en Valencia. ¿Esperáis lo mismo de Málaga?

Lo que estamos viviendo en España es increíble. Los dobles sold-out de Gijón y Valencia demuestran el enorme crecimiento que está experimentando este deporte y el interés que despierta entre los aficionados. Ojalá que Málaga siga ese camino. El ritmo de venta de entradas está siendo muy positivo y las sensaciones son muy buenas, aunque cada sede tiene sus particularidades. Valencia estrenaba su primera edición y Gijón recibía por primera vez a los mejores jugadores del mundo, factores que también generan una gran expectación.

Málaga tiene argumentos propios muy potentes para marcar la diferencia: es una ciudad que respira pádel, cuenta con una de las aficiones más especiales del circuito y es una de las grandes canteras de este deporte. Además, el torneo llega en un momento clave de la temporada, ya que marca el inicio del tramo decisivo del calendario, con la lucha por el número uno más abierta que nunca tanto en categoría masculina como femenina.Estoy convencido de que vamos a vivir una semana de pádel espectacular y esperamos que el público vuelva a responder como siempre lo hace en el Martín Carpena.

Muchos jugadores destacan cada año el ambiente que se vive en el Martín Carpena. ¿Qué tiene Málaga que la hace diferente?

La afición, sin duda. Aquí el público entiende perfectamente este deporte. Esa conexión entre la grada y la pista hace que los propios jugadores disfruten muchísimo compitiendo en el Martín Carpena y que siempre tengan ganas de volver. Málaga y Andalucía respiran pádel y llevan años demostrando ser una de las grandes canteras del panorama internacional. Hoy tenemos 14 jugadores malagueños entre los 150 mejores del ranking FIP y Andalucía reúne a 42 jugadores entre los 100 mejores del mundo, unas cifras que hablan por sí solas y que reflejan el extraordinario nivel que existe en esta tierra.

Hace apenas unas semanas, tras proclamarse campeón del Valencia Premier Padel P1, Agustín Tapia aseguró que los torneos de Premier Padel celebrados en España son los mejores del circuito. ¿Qué suponen estas palabras?

Es un orgullo enorme, sobre todo porque viene de uno de los mejores del mundo. Los jugadores/as conocen todos los torneos del circuito, viajan por muchos países y tienen un criterio muy claro sobre qué cosas funcionan bien y cuáles se pueden mejorar. Que alguien como Agustín Tapia haga ese reconocimiento demuestra que el trabajo que estamos realizando va en la dirección correcta. Cuidamos todos los detalles porque creemos que un gran torneo se construye así.

Evidentemente, tenemos margen para seguir creciendo, pero recibir este tipo de reconocimiento nos motiva muchísimo para continuar trabajando en elevar el nivel.

A pocos días del inicio ya se han superado las 25.000 entradas y la jornada del sábado estámuy cerca del lleno absoluto. ¿Qué previsiones manejan?

Las previsiones son muy positivas. Estamos muy satisfechos con el ritmo de venta de entradasy todo apunta a que volveremos a vivir una gran edición. Más allá de las cifras, lo que más nos ilusiona es comprobar que cada año hay más personas que repiten, cosa positiva porque la gente se marcha con una buena experiencia. Además, cada vez recibimos más aficionados procedentes de otros puntos de España e incluso del extranjero, lo que confirma que el torneo ya no solo es un evento importante para Málaga, sino también una referencia dentro del calendario internacional de Premier Padel.

Después de tres ediciones, ¿cuál es el gran reto que se marca la organización?

Nuestro principal reto es no conformarnos. Cada edición analizamos todo lo que ha funcionado bien y también aquello que podemos mejorar. Queremos que el Andalucía Málaga Premier Padel P1 siga creciendo en todos los aspectos: en asistencia, en experiencia para el aficionado, en impacto para la ciudad, en prestigio dentro del circuito y en el trato al jugador/a. La exigencia es muy alta y es precisamente esa ambición constante es la que nos ha permitido consolidar este torneo en el calendario.

¿Qué le diría a los aficionados que todavía están dudando si acudir al Martín Carpena?

Que no duden. Aquí vivirán mucho más que un torneo de pádel. Van a disfrutar del mejor espectáculo del planeta con los Agustín Tapia, Bea González, Ale Galán, Delfi Brea… Un ambiente único en una ciudad que siente el deporte como pocas. Más allá de la pista, el torneo ofrece una experiencia muy completa para todos los públicos, con actividades, espacios para las familias, una gran Fan Zone y muchas sorpresas durante toda la semana.

Estoy convencido de que quien venga por primera vez entenderá por qué Málaga se ha convertido en una de las grandes paradas del circuito internacional y querrá repetir en las próximas ediciones.