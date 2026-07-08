Djokovic también es eterno: Épica de más de cinco horas y a por Sinner en 'semis'

Mientras Messi se brinda un último baile en el Mundial para la historia, Novak Djokovic está haciendo más de lo mismo en Wimbledon, donde ha alcanzado las semifinales por octavo año consecutivo. El serbio superó a Felix Auger-Aliassime (7-6 (10), 3-6, 6-3 y 6-7 (4) y 7-6 (4)) en un partido para el recuerdo que se resolvió a la épica en el quinto set y que le sirvió a 'Nole' para sumar otras semifinales de Grand Slam en su carrera (55) en busca del ansiado título número 25 que sería el colofón perfecto a una carrera inigualable.

A sus 39 años, el tenista de Belgrado sigue ampliando todos sus récords y todos sus números lejos de cualquiera. Tras superar ya a Federer en este torneo como el tenista con más triunfos en el All England Club, el serbio le arrebata también al suizo ser el hombre con más semifinales consecutivas en Londres. No se pierde ni una desde 2018, buscando ahora su octavo título en la hierba londinense.

Y para ello tuvo que recurrir a la épica, solventando la victoria en un super 'tie break' del quinto set en el que demostró que la edad es solo un número y que su grandeza es demasiado en los momentos más vitales. Supo gestionar mejor la situación y dejó sin premio a un Felix Auger-Aliassime que lo tuvo cerca por momentos, pero acabó topando con el GOAT en un desempate final en el que volvió a dejar patente su grandeza.

Djokovic, molesto por el cierre del techo de la pista central. / Agencias

SINNER FRENA A STRUFF

Por su parte, Sinner ganó en tres sets a una de las sensaciones del torneo, como es Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6, 6-3), y regresa a la penúltima ronda de un Grand Slam, después de un Roland Garros tétrico. En esta ocasión, supo contrarrestar los grandes servicios de su rival y sueña con revalidar el título en Londres.

El número uno sigue sin convencer durante esta edición en cuanto a juego, sin estar a su máximo nivel, pero le basta para ir pasando de rondas en Wimbledon. Tampoco ha tenido ningún gran obstáculo hasta el momento; las semifinales serán su primera gran prueba.

El cara a cara con Djokovic es favorable al italiano por 6-5, con el último precedente en las semifinales de la presente edición del Open de Australia, que terminó con el serbio firmando una de las grandes sorpresas del torneo. En los cinco anteriores el dominio de Sinner fue absoluto.

Este próximo viernes, Sinner y Djokovic volverán a brindar una bonita batalla por un puesto en la gran final de Wimbledon.

Fuente: Sport