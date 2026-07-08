MUNDIAL 2026
Egipto explota contra Argentina y la FIFA: "El Mundial es una estrategia de marketing"
El seleccionador egipcio terminó protestando con gestos al colegiado tras quedar eliminado del Mundial
Redacción
Egipto quedó eliminado del Mundial de la manera más cruel posible. Los africanos estaban 2-0 arriba en el 80 ante la campeona del mundo y estaban consiguiendo la victoria más importante de su historia, pero Leo Messi tenía otros planes.
Un tanto del '10' y un cabezazo del Cuti Romero igualaron el encuentro antes del descuento y Enzo Fernández se encargó de cerrar la eliminatoria en el 91. Argentina había conseguido lo imposible y estará en cuartos de final.
Pero los egipcios terminaron el encuentro totalmente enfadados con el colegiado por tres jugadas polémicas que ellos opinan les perjudicaron. De hecho, Hoddam Hassan, su seleccionador, fue muy crítico tras el encuentro:
"El Mundial es una estrategia de marketing; quieren que Messi siga en el torneo. Hay una campaña de marketing a favor de los campeones del mundo", dijo el entrenador, que se le vio durante los minutos finales haciendo gestos al árbitro.
Las tres jugadas que protesta Egipto
Egipto se queja de tres acciones que terminaron siendo favorables a Argentina. La primera, el penalti pitado sobre Tagliafico, donde Hassam derriba claramente al lateral de la albiceleste dentro del área. A pesar de las quejas, Messi lo falló.
Aunque la más polémica de todas es la intervención del VAR en el 0-2 que terminó anulando el gol a Egipto. En el inicio de la acción hay un claro pisotón sobre Lisandro Martínez en el córner contrario. Hassam, el jugador del Oviedo, hizo una gran jugada individual para terminar asistiendo, pero el VAR anuló el tanto por la falta en el inicio de la acción. A pesar de estar a 90 metros de la portería del Dibu Martínez, todo sigue siendo la misma jugada. Además, minutos más tarde Egipto marcó el segundo en una contra muy similar.
Finalmente, el seleccionador y todo el banquillo protestó un posible penalti justo antes del gol de Enzo Fernández, donde Julián toca muy levemente a Salah dentro del área tras robarle la pelota limpiamente.
Egipto tenía el partido ganado y lo terminó perdiendo por las genialidades de Messi y los nervios de estar ante un partido histórico.
Fuente: Sport
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