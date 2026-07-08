El programa ‘Deporte en Feria 2026’ ofrece más de 2.000 plazas en doce actividades deportivas al aire libre

El programa ‘Deporte en Feria 2026’ ofrece más de 2.000 plazas gratuitas en doce actividades deportivas en espacios al aire libre desde el 11 de julio al 9 de agosto. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, acompañado por representantes de los clubes deportivos participantes, dio a conocer este miércoles el programa de actividades que incluye tiro con arco, vóley playa, pickleball, la carrera nocturna ‘Espeto Beach Running’ en la playa de la Misericordia o la caminata senderista, que este año cambia de recorrido y discurrirá por el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. Las inscripciones para participar están disponibles en este enlace.

El programa ‘Deporte en Feria’ tiene el objetivo de invitar a todos los malagueños a hacer ejercicio y a disfrutar de la disciplina que más le guste o interese. Un año más, todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo y todas están abiertas a la participación, salvo la regata de jábegas por tratarse de una liga.

La principal novedad este año llegará el 31 de julio con el nuevo recorrido de la 15ª caminata senderista fotográfica, que cuenta con la colaboración de la Sociedad Excursionista de Málaga y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico y se introducirá en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción durante las dos horas aproximadas de su duración.

Además de la mencionada caminata senderista, el abanico de actividades comprende tiro con arco, vóley playa, pádel, jugger, pickleball, zumba, qi gong, yoga, una carrera nocturna por la playa, la regata de jábegas y la travesía a nado en el Puerto. Con esta variedad de eventos se pretende dar la oportunidad a aficionados al deporte a encontrar al menos una actividad acorde a su edad.

El arranque del ‘Deporte en Feria’ se producirá el sábado 11 de julio con el torneo de tiro con arco, a las 08:45 horas, y se cerrará el 9 de agosto, con la 66.ª Travesía a Nado del Puerto, una de las pruebas que cuenta con mayor participación.

Como en años anteriores, se ha contado con la participación de clubes deportivos para el desarrollo y dirección técnica de las actividades. Las entidades colaboradoras de esta edición han sido los siguientes: Asociación del Remo Tradicional; Sociedad Excursionista de Málaga; CD Masdepádel; Asociación Malagueña de Qigong; Instituto Andaluz de Yoga; Gofit Huelin; Fitness Event; Malaka Arco Club; Pickleball Europe; CD La Coracha; y Club Jugger Málaga.

Igualmente, este calendario de eventos cuenta con otras empresas e instituciones colaboradoras como la Autoridad Portuaria de Málaga; el Centre Pompidou Málaga; Muelle Uno; Karit Solidarios por la Paz; Casa Kiki; Nutrisport; Coca-Cola; Europacific Partners Iberia; Málaga como te quiero; y Carrefour.

Tiro con arco

Fecha: sábado, 11 de julio.

Horario: Reunión de arqueros 08.30 horas/Comienzo de la competición 08.45 horas.

Lugar: Campo de tiro con arco Manuel Lloreda.

Inscripción: Abierta y gratuita.

Nº de plazas: 80.

Dirección Técnica: Malaka arco club.

7º torneo de pádel

Fecha: sábado, 18 de julio.

Horario: 09.00 horas a 21.00 horas.

Lugar: Pistas exteriores del Polideportivo Ciudad Jardín.

Inscripción: Abierta y gratuita, en cdmasdepadelmalaga@outlook.es, del 6 al 16 de julio a las 14.00 horas o hasta agotar plazas.

Nº de plazas disponibles: Máximo 20 parejas.

Dirección Técnica: Club Deportivo Masdepadel Málaga.

Jugger

Fecha: domingo, 19 de julio.

Horario: 09.00 horas a 22.00 horas.

Lugar: Polideportivo Ciudad Jardín.

Inscripción: Exhibición, participación cerrada. Asistencia libre hasta completar aforo.

Dirección Técnica: Club Jugger Málaga.

2º torneo de pickleball

Fecha: sábado, 25 de julio.

Horario: 09.00 horas a 14.00 horas.

Lugar: Polideportivo Ciudad Jardín.

Inscripción: Abierta y gratuita, a través del enlace del Área de Deporte.

Plazo de inscripción: Del 6 al 24 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: 16 parejas (32 participantes).

Dirección Técnica: Pickleball Europe y la FAT (Federación Andaluza de Tenis).

Zumba

Fecha: martes, 28 de julio.

Horario: 19.30 horas recepción/20.00 horas a 21.00 horas actividad.

Lugar: Parque Huelin.

Inscripción: Abierta y gratuita en Gofit Huelin.

Plazo de inscripción: Del 6 al 23 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: 70.

Colabora: Go fit Huelin.

Qi gong

Fecha: jueves, 30 de julio.

Horario: 18.00 horas a 19.00 horas.

Lugar: Muelle Uno/Centre Pompidou Málaga.

Inscripción: Actividad abierta y gratuita en el correo angela_roal@hotmail.com.

Plazo de inscripción: Del 6 al 23 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: 50.

Dirección Técnica: Asociación Española de Qigong Deportivo.

Yoga

Fecha: jueves, 30 de julio.

Horario: 20.30 horas a 22.30 horas.

Lugar: Muelle Uno/Explanada junto al cubo Centre Pompidou Málaga.

Inscripción: Abierta y gratuita a través del formulario online en la web del Área de Deporte.

Plazo de inscripción: Del 8 al 23 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: 100.

Dirección Técnica: Instituto Andaluz del Yoga (IAYoga).

15ª caminata senderista fotográfica

Fecha: viernes, 31 de julio

Horario: 17.30 horas recogida de dorsales/18.00 horas salida.

Lugar: Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Inscripción: Abierta y gratuita a través del formulario online en la web del Área de Deporte.

Plazo de inscripción: Del 6 al 23 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: 100.

Colabora: Sociedad Excursionista de Málaga y Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Torneo de vóley playa

Fecha: sábado, 1 de agosto.

Horario: 09.00 horas a 21.00 horas.

Lugar: Playa de la Misericordia.

Inscripción: Abierta y gratuita a través de formulario online en la web del Área de Deporte.

Plazo de inscripción: Del 7 al 28 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: Máximo 10 parejas por categoría.

Dirección Técnica: C.D. La Coracha.

2ª Carrera Espeto Beach

Fecha: viernes, 7 de agosto.

Horario: 19.00 horas a 23.00 horas.

Lugar: Playa de la Misericordia.

Inscripción: Abierta y gratuita en la web de Dorsal Chip.

Plazo de inscripción: Del 9 al 30 de julio o hasta agotar plazas.

N.º de plazas disponibles: 500 corredores.

Dirección Técnica: Fitness Event.

64ª regata de barcas de jábega

Fecha: sábado, 8 de agosto.

Horario: 16.30 horas sorteo de calles/17.00 horas mangas clasificatorias y finales/21.00 horas entrega de trofeos.

Lugar: Muelle n.º 2 Dársena de Guadiaro

Inscripción: Liga cerrada con 58 tripulaciones.

Dirección Técnica: Asociación del Remo Tradicional (15ª Liga Provincial de Jábegas Copa Almoguera G.P. Ciudad de Málaga).

66ª Travesía a nado del Puerto de Málaga

Fecha: domingo, 9 de agosto.

Horario: Primera salida a las 10.15 horas.

Lugar: Muelle n.º 2 Dársena de Guadiaro (Prueba de 1.000 metros).

Inscripción: Abierta y gratuita en la web del Área de Deporte.

Plazo de inscripción: Del 9 al 30 de julio o hasta agotar plazas.

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N.º de plazas disponibles: 500 participantes.