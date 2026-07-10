Baloncesto
Éxito total del campus de Carlos Cabezas en Marbella
Marta Fernández, Augusto Lima, Alberto Díaz y Olek Balcerowski fueron algunos de los invitados
El Pabellón Carlos Cabezas de Marbella ha sido nuevamente sede del campus del exjugador malagueño, campeón de Europa y del mundo con España y ganador de la Copa del Rey y la Liga ACB con el Unicaja, del que actualmente es embajador. Ha sido un éxito total de participación, con plazas agotadas un mes antes del inicio.
Al campus han acudido como estrellas invitadas Marta Fernández, una de las mejores jugadoras españolas de la historia, así como Augusto Lima, jugador con gran experiencia en la ACB y fuera de España, el capitán de Unicaja Alberto Díaz y Olek Balcerowski.
Los participantes han vivido una semana a todo baloncesto. Los jugadores aprendieron detalles del juego, reafirmaron conceptos, hicieron nuevos amigos y se divirtieron mucho. Ya se están recibiendo solicitudes de inscripción para la próxima edición, que promete ser tan buena o más que la actual.
El éxito del Campus se ha basado en meses de trabajo preparatorio, una planificación adecuada, un equipo técnico especializado y un factor clave: la presencia activa de Carlos Cabezas durante toda la semana. "Carlos es lo más importante del campus, eso es indudable; pero además hay que destacar que participa activamente, al 100% en cada sesión. Su compromiso y cercanía con los campistas marcan la diferencia, contagiando entusiasmo y transmitiendo los valores del baloncesto dentro y fuera de la pista", destaca Alfredo Aicardi, el director del campus.
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