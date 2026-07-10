Impulso 360 refuerza el cuerpo técnico del CAB Estepona para afrontar la LF Endesa y la Eurocup Women

El trabajo de la temporada da sus frutos al final de la misma, sin embargo, se comienza a cimentar desde antes de arrancar la pretemporada con la construcción de la plantilla y el cuerpo técnico. Con el primero de los hitos en un estado bastante avanzado -diez jugadoras han sido ya presentadas-, el CAB Estepona trabajó también en los despachos para formar un staff de calidad y arraigado a la localidad: con el apoyo de Impulso 360 y buscando consolidar el trabajo de pasadas campañas, César Aneas ya tiene definido el cuerpo técnico que le acompañará en la segunda temporada en Liga Femenina Endesa de la entidad, en la que también debutará en Eurocup Women.

El técnico catalán contará esta temporada con una dupla de ayudantes formada por Rocío Pérez, que ya lo fuera la pasada campaña, y Jose Ramos, que regresa al primer equipo -formó parte del staff en LF Challenge- tras un impás y su posterior vuelta al club iniciado el curso baloncestístico, poniéndose al frente del filial. Esta pareja asegura trabajo constante y de calidad con dos técnicos con experiencia más que demostrada y que además conocen la cantera, por lo que servirán de nexo entre esta y el primer equipo. Pérez y Ramos trabajarán mano a mano con Aneas en pista y fuera de ella para lograr que la plantilla logre su máximo rendimiento.

Además, Rafa Toscano seguirá ejerciendo de delegado del equipo, estando en el día a día para que cualquier imprevisto deje de ser tal y todo esté bajo control con su capacidad resolutiva.

Centro Impulso 360 y CAB Estepona, trabajando mano a mano

Figuras habituales en el baloncesto como los encargados de la preparación física, recuperación de lesiones y fisioterapia llegarán esta temporada de la mano del nuevo patrocinador del equipo, Impulso 360, que pondrá a disposición del club a su elenco de profesionales. Eduardo Borrego será el prepa de la nueva plantilla, mientras que la readaptación y fisioterapia estará en manos de Samuel de los Santos, profesional especializado en la recuperación de lesiones y rendimiento deportivo, que además conoce el club y volverá a formar parte de la Familia CAB después de cambiar el baloncesto por el fútbol una temporada.

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El nuevo patrocinador del CAB Estepona pondrá además otros dos nuevos perfiles al servicio del primer equipo, acompañando a este en su camino pero sin formar parte del día a día. Dos figuras complementarias al cuerpo técnico, pero que también sumarán para hacer mejor al grupo. Así, gracias a Impulso 360, la rama de nutrición estará reforzada gracias a Noelia Masiá, que permitirá a las jugadoras contar con pautas para mejorar su alimentación para lograr un mejor rendimiento deportivo. Y como no todo es el poner a punto el cuerpo, la psicóloga Paula González será la encargada de entrenar la mente para que la plantilla pueda dar lo mejor de sí tanto en el día a día como en cada partido de una exigente temporada en la que el club afronta por primera vez doble competición con su participación en Liga Femenina Endesa y Eurocup Women.