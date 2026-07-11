Así va la clasificación del Mundial tras la sprint del Gran Premio de Alemania

El Mundial de 2026 de MotoGP está a punto de alcanzar el ecuador y el primer parón estival con una clasificación general cada vez más ajustada. Marc Márquez, con su victoria de sábado en la sprint del Gran Premio de Alemania suma 12 nuevos puntos que le acercan a un liderato que está en manos de Jorge Martín. El piloto madrileño solo pudo ser sexto, pero sumó cuatro unidades a su cuenta particular que le permitirán marcharse de vacaciones en lo más alto de la tabla, teniendo en cuenta que su inmediato rival, Marco Bezzecchi, se marcha de Alemania sin sumar.

El piloto de Aprilia, tras acumular tres ceros consecutivos en domingo, se fue al suelo en los primeros compases de la Q2 de Alemania con graves consecuencias. El golpe le provocó una fractura de clavícula que le obliga a hacer las maletas y poner rumbo a Italia donde se someterá a una operación quirúrgica.

Este incidente podria costarle a Bezzecchi incluso el segundo escalón de la general, con Fabio Di Giannantonio muy cerca. El del VR46 fue tercero en la sprint y se hizo con siete puntos que lo dejan a solo dos puntos de su compatriota y a 13 de Martín.

Reparto de puntos en la sprint / MotoGP

Por otro lado, Marc Márquez hizo bueno su dominio en Sachsenring para sumar su decimoctava victoria al sprint y sumar 12 puntos para acercarse al líder. El de Cervera, que marcha quinto, atesora 165 unidades por las 197 del madrileño, o lo que es lo mismo, 32 puntos menos. Ha recortado seis Marc, que empezó este Gran Premio con una desventaja de 40.

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El otro gran protagonista de la jornada, Àlex Márquez, se hizo con los nueve puntos del segundo clasificado de la sprint y amplia su renta particular hasta 87 puntos, noveno clasificado de la general por delante de su compañero Fermín Aldeguer, ausente en Alemania por la lesión en la vértebra que se produjo en Assen hace dos semanas.