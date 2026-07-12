Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escalada de la vivienda en MálagaEpidemia de cáncer de piel en MálagaPrimeras horas incendioLas plagas de este verano en EspañaCarlos Dotor, incógnita pendiente del Málaga CFLa mejor casa de comidas de España, en AntequeraMusical de jóvenes de la Diócesis de MálagaAbonados del Málaga CF
instagramlinkedin

Semifinal

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Será la primera que el astro argentino se enfrente a la selección británica, a la que Argentina ganó en el Mundial de México 1986 con dos goles de Maradona tras la guerra de las Malvinas

Messi: &quot;Será un partido especial jugar contra Inglaterra&quot;

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Madrid

El argentino Leo Messi ha celebrado el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza, en un duelo en el que tocó "sufrir", y ha avanzado que el partido de semifinales frente a Inglaterra, a la que nunca se ha enfrentado, será "especial" por la histórica rivalidad que une a ambos países. Argentina ganó 3-1 a Suiza en los cuartos de final, en un partido que se resolvió en la prórroga con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", ha dicho Messi, en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas. "Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.

En semifinales el rival será Inglaterra, que ganó a Noruega en su partido de cuartos de final. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México'86 en el que Argentina derrotó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras coger el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar. Ese partido se jugó cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido y forma parte de una rivalidad que comenzó veinte años antes en el Mundial de 1966 de Inglaterra.

Noticias relacionadas

"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: 'no somos competencia entre nosotros, somos compañeros
  2. La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación
  3. Así es la enorme mansión que Erling Haaland tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella: 2.000 metros cuadrados con gimnasio, piscina y las mejores vistas de la costa
  4. Misteriosas rayas milenarias en los Jardines de Picasso, en Málaga
  5. Un hombre le corta la cara a otro en Málaga tras impedirle robar de un tirón la cadena a una mujer
  6. El inicio en Primera División del Málaga CF se retrasa por la clasificación de España para semifinales del Mundial
  7. La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba
  8. Más de 2 millones y 9 meses de plazo: comienzan las obras para trasladar parte del Centro de Transfusión al Hospital Materno de Málaga

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Continúan los trabajos para extinguir el incendio de Los Gallardos mientras se asegura el perímetro

Continúan los trabajos para extinguir el incendio de Los Gallardos mientras se asegura el perímetro

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

En imágenes | Sexto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Sexto encierro de los Sanfermines 2026

Muere el senador estadounidense Lindsey Graham tras una repentina enfermedad

Muere el senador estadounidense Lindsey Graham tras una repentina enfermedad

Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria: “Un gato con calor puede dormir más, pero no debería dejar de comer o beber”

Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria: “Un gato con calor puede dormir más, pero no debería dejar de comer o beber”

¿Y si el debate sobre los deberes en verano estuviera mal planteado?

¿Y si el debate sobre los deberes en verano estuviera mal planteado?

Jordi Cruz, chef: “Para una mayonesa perfecta, la clave está en usar un huevo a temperatura ambiente, aceite suave y 15 ml de zumo de limón”

Jordi Cruz, chef: “Para una mayonesa perfecta, la clave está en usar un huevo a temperatura ambiente, aceite suave y 15 ml de zumo de limón”
Tracking Pixel Contents