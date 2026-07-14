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Francia-España, en directo | Última hora y actualidad del partido de la Roja en semifinales del Mundial

Los de Luis de la Fuente afrontan el duelo de semifinales ante el combinado galo dirigido por Didier Deschamps y con Mbappé, Dembélé y Olise como grandes amenazas

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

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José Luis Escudero

Olaya González

La selección española de fútbol afronta este martes, 14 de julio, el duelo de semifinales del Mundial del 2026 contra Francia. El precedente reciente más recordado y celebrado entre ambas selecciones es el de la semifinal de la Eurocopa 2024 (2-1). Un precioso gol de Lamine, con esa parábola desde el costado derecho que es marca de la casa, sirvió como carátula de un recuerdo que la posterior victoria española en la final contra Inglaterra convirtió en icónico. Didier Deschamps, técnico del combinado galo, afirmó que, para él, España, "es favorita", tal y como aseguró al principio de la competición.

Sigue en directo la actualidad y última hora del Francia-España.

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