La oportunidad, la inflación y el mercado

Resulta realmente complicado no ponerse apocalíptico a la hora de escribir en este verano, porque sin haber hecho aún la digestión del curso pasado, intentando acostumbrarnos a la salida inesperada de Ibon Navarro y pendientes de la resolución del contrato de Chris Duarte (que está claro que entre la decepción por el rendimiento y el coste económico de la rescisión va directo al capítulo de errores a recordar), este fin de semana, el fichaje de Mario Saint-Supéry por el Valencia Básket demuestra que casi todo es susceptible de empeorar.

La operación ha sido tan secreta que el jugador coincidía la semana pasada en la universidad de Gonzaga en un acto con Domas Sabonis y su familia. Que los dos mejores canteranos que ha producido el Unicaja estuvieran juntos el viernes deja claro lo importante que era en su vida el alma mater de John Stockton, y que el base repitiera el caso de Pedro Martínez con su nuevo equipo, duele, ya saben.

Sin tener ni idea del recorrido que pueda tener el chico y sin saber si su carrera va a estar en la ACB o la NBA, lo cierto es que vamos a recordarlo durante tiempo.

La relación de Mario Saint-Supéry con el Unicaja siempre ha tenido algún asterisco. Protagonizó en su día una salida de la cantera de Los Guindos por un desacuerdo por parte de sus padres por cómo se reclutaban jugadores, principalmente los extranjeros (vamos, lo que hemos sentido alguna vez todos los que hemos pasado por allí). Afortunadamente, sólo fue una temporada.

Inmerso en la dinámica del primer equipo desde la temporada 2021-22, el cambio radical experimentado por el Unicaja versión cadavérica mutando al del ciclo de títulos, hace que alguien tan venerado como Ibon Navarro no termine dándole la oportunidad que seguro que se merecía. Pero no hay que olvidar que la estancia de Mario en aquel equipo que maravillaba y jugaba de memoria es sin ser mayor de edad. Coincide además en su posición con jugadores como Tyson Carter, Kendrick Perry o Alberto Díaz, todos ellos en el rendimiento más alto de su carrera, algo que el mismo chaval reconoció a Emilio Guerrero en el programa «Zona Verde», el 19 de mayo. Reclamarle a Ibon falta de valentía no sólo es complicado por lo que significa el alavés para los cajistas, sino porque a ver quién es el guapo que se juega el sueldo tocando algo que funciona como un reloj suizo.

Que el jugador tenga que ir cedido a Burgos y posteriormente a Manresa no puede extrañar. Sólo Bernardo Rodríguez llegó al primer equipo sin hacer un viaje de aprendizaje lejos del Carpena, Carlos Cabezas jugó en Badajoz, Fran Vázquez en Bilbao y Las Palmas y Alberto Díaz en Fuenlabrada y Bilbao.

El presidente del Unicaja dice que al jugador se le firmó el mejor contrato de un jugador de su edad en el club, con una cláusula en consonancia con el mismo. No puedes poner una indemnización millonaria a un sueldo mínimo, pero estaba lejos de la oferta que iba a venirle desde la NCAA. Cuando llega la Copa del Rey de 2025 es el momento en el que la marcha a Gonzaga se hace real, ahí la intención del club de darle espacio al jugador en el primer plantel, choca con la realidad de la oferta que lo lleva a Estados Unidos.

Pese a haberse pactado con el jugador un acto de despedida en Málaga al final de la temporada, la presencia del mismo en Gonzaga y la publicación de su fichaje en su página web antes de haberse desvinculado del Unicaja, transformó la salida que el club le quería dar y quedó en una carta en redes sociales.

Llegado el momento de la ruptura del contrato en vigor, el pago de la cláusula, similar a la que pagó Yankuba Sima para irse también a Valencia, se intentó negociar por parte del representante para que se abaratara y su pago no tuviera que ser al contado. Antonio Jesús López Nieto, en defensa de los intereses del club accedió al pago en plazos manteniendo la cantidad original, así como los derechos sobre el jugador en la ACB. Como el representante no cedió en su postura inicial, el jugador abonó la cláusula íntegra y quedó libre de vinculación con Unicaja.

Ese mismo verano, una serie de coincidencias en forma de lesiones de Lorenzo Brown y Alberto Díaz, y la retirada de Sergio Llull, hace que sea convocado por Sergio Scariolo para formar parte de la selección que juega el Eurobásket. Él y Sergio de Larrea son las dos únicas buenas noticias de un equipo que no pasó la primera fase.

El tema de los derechos en la ACB tienen una importancia relativa. Si vuelve un jugador sometido a derecho de tanteo por parte del club que sea, el que mantiene sus derechos, lo único que tiene es la preferencia a la hora de igualar la oferta presentada. O sea, si como Matt Norlander de la CBS publica que la oferta es de 15 millones de dólares por cuatro años (cifras que en España se han desmentido simplemente «porque lo digo yo», sin ofrecer nada que lo corrobore), el Unicaja tendría que haber puesto sobre la mesa esa cantidad para traerlo a Málaga. Un pequeño detalle: el presupuesto 2025/2026 estaba en unos 16 millones de euros.

Al final, sin demostrarse nada, se habla de millón y medio de euros netos por curso, si se hacen un par de cuentas, terminan saliendo los 15 millones de dólares a pagar por Valencia.

Al final de todo, cada uno ha defendido sus intereses. Y aparte de todo, dos cosas: la inflación por la falta de jugadores va incrementándose a diario, y el estatus del Unicaja hace tiempo que dejó de estar al alza, con lo que ello conlleva cara a fichar jugadores o acceder a tal o cual competición. La seriedad, tranquilidad y la historia del club lo mantienen entre los de mayor solvencia del continente, pero el galope desenfrenado de la élite hace que la distancia se vuelva sideral con los más ricos.

El otro detalle: para entrar en la Euroliga sin ser uno de los trece propietarios, hay que desembolsar entre 30 y 50 millones de euros, para a futuro (sin concretar) ser partícipe de los beneficios que está previsto, no garantizado, que dé la competición.

En Málaga tenemos la suerte del respaldo de Unicaja desde 1977 que evita sustos que han vivido en otros sitios, pero es mucho más fácil que se vuelva loco un solo propietario que dos consejos de administración, y como ponía antes, la distancia es tan grande, que aunque el presidente siga trabajando sobre instituciones públicas para patrocinios (fuente principal del aumento presupuestario), no se llega a las locuras que se ven por ahí.

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Se puede pedir, hasta exigir, más ambición, querer estar con los mejores, pero la realidad está ahí. Y no todo se va a arreglar porque pongamos lo que se nos ocurra en las redes sociales. Toca estar preparado, porque creo que el estatus que estamos viendo ahora puede ser muy diferente en unos años.