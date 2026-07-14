La parrilla de MotoGP reconoce que el Márquez campeón ha vuelto

Esa cabeza también va a 350 kilómetros por hora. Esa mente es, lo siento, muy parecida a la de Leo Messi, que, cuando recibe el balón, ya sabe lo que hará, pues su cerebro lleva varios segundos meditando el scalextric que montará y cómo desequilibrará a la defensa rival.

Verán, Marc Márquez (Ducati) había trazado un plan antes de irse de vacaciones. Apretaría de firme en Balatón (Hungría), donde ya había logrado el doblete el pasado año, intentaría repetir, como así fue, en Brno (República Checa), uno de los tres circuitos que más aman los pilotos de MotoGP, surfearía como pudiese la visita a la ‘catedral’ de Assen, que le gusta pero donde su pilotaje no encaja y machacaría a todo el mundo en su jardín, Sachsenring (Sajonia, Alemania).

El nueve veces campeón del mundo llegaba a su circuito preferido, ya saben, 10 curvas a izquierdas de las 13 que tiene el precioso sube y baja alemán, con la necesidad, la obligación y, sí, el convencimiento de que tenía que lograr, de nuevo, el doblete: 37 puntos. Lo consiguió con una autoridad (casi) insultante.

Balance: tres victorias en los últimos cuatro grandes premios, 119 puntos de los 148 posibles en el periplo previo a las vacaciones, lo que le permitió pasar de los 102 puntos que le llevaba el líder Marco Bezzecchi a los 18 que le lleva ahora el nuevo líder, Jorge Martín.

Marc Márquez (Ducati) completó, en Sachsenring, todos sus objetivos: récord de la pista, primera línea, victorias al 'sprint' y en el GP, sumar 37 puntos, ganar su tercer GP en cuatro citas, dar el salto a la tercera posición del Mundial de pilotos e intimidar a sus rivales.

Pero, de la misma manera que la ‘Pulga’ lo tiene todo en su cabeza, el mayor de los Márquez Alentá sabía que debería ponerse manos a la obra él solito, pues el ingeniero y gurú de Ducati, el italiano Gigi Dall’Igna, nunca viaja a Sachsenring, se conecta todo el fin de semana desde su barco, por eso, después de cada victoria, sábado y domingo, Davide Tardozzi, Team Manager del Lenovo Ducati, esperaba a Marc en el ‘corralito’ y, lo primero que hacía, era extenderle su móvil para que Dall'Igna le felicitase.

“Ducati es una gran organización y Gigi (Dall’Igna) lo tiene todo preparado, muy bien montado y, sobre todo, tiene ingenieros de confianza que te facilitan las cosas y te asesoran de maravilla”, dijo Márquez, el jueves, sin un ápice de duda de que todo funcionaría a las mil maravillas, como así ocurrió.

Todo calculado

Funcionó tan bien, tan bien, que MM93 pudo cumplir con dos objetivos que ningún otro piloto tenía en la cabeza. Ven, él siempre va por delante. Sabedor de que era el último año que las ‘mil’ visitaban Sachsenring, su jardín, quiso dejar para la historia el récord de su trazado favorito. “Sí, quería lograr para siempre el último récord de las ‘mil’ en mi circuito preferido, por eso le pedí al equipo, el viernes por la noche, que tuviese preparados tres neumáticos traseros para hacer tres intentos. No quería fallar”.

Y es que otra cosa que tampoco pensaron los demás o, si la pensaron, no supieron ejecutarla es que, en Sachsenring, se inauguraba una nueva disposición de las motos en la parrilla de salida. ¿Cómo?, pues, sencillamente, con mayor separación, no entre pilotos, pero sí entre filas, lo que significaba que, aunque lograses la segunda o tercera fila, estarías más lejos que nunca de la ‘pole position’ cuando se apagase el semáforo. Y, sí, Marc llegó cómodo a la primera curva tanto en la ‘sprint’ como en el gran premio.

David Tardozzi le pasa su móvil a Marc Márquez, en el 'corralito' de Sachsenring, para que le felicite Gigi Dall'Igna.marc / ALEJANDRO CERESUELA

Si les cuento todo esto es porque, en efecto, no hay nadie que prepare los fines de semana de gran premio como Marc Márquez, nadie. Y, sí, el Mundial ha empezado muy raro y, al parecer, nadie quiere mandar de verdad. Los dos pilotos oficiales de Aprilia, Marco Bezzecchi y ‘Martinator’, que tienen la mejor moto y han sido los dos únicos líderes hasta ahora, están desperdiciando la oportunidad de abrir tierra de por medio y consolidarse al frente del campeonato.

Es más, ‘Bezz’, que fue operado el domingo, en Sassuolo (Italia), por el doctor Giuseppe Porcellini, el cirujano preferido de los pilotos italianos, volverá, el próximo 9 de agosto, en Silverstone (Inglaterra), pero nadie sabe cómo. Y Martín acaba de reconocer, al abandonar Alemania, que “este liderato me durará muy poco si sigo pilotando así. Yo líder más por demérito de los demás que por méritos míos. Ya le he dicho a Aprilia que no quiero más experimentos, ya veis que, tal y como os dije yo, cuando íbamos delante con bastante diferencia, Marc (Márquez) llegaría para complicarnos la vida. Y ya está aquí”.

Y es que el miedo escénico ya se ha instalado en la parrilla de salida. La exhibición de Márquez en estos últimos cuatro grandes premios ha sido tan bestia (solo el japonés Ai Ogura le ha podido seguir los pasos), que los rivales del joven de Cervera (Lleida) creen que, si en estas vacaciones recupera aún más su hombro derecho, Marc es el candidato único al título.

Martín, el líder, afirma que "el liderato no me durará mucho si sigo pilotando así, ya ha llegado Marc". Bagnaia ve a Marc como "el gran favorito". Y Acosta bromea al señalar que "dicen que el Mundial no tiene dueño, pero yo veo a Marc como el nº 1, marcando diferencias".

“Si, voy escuchando por ahí que el Mundial no tiene dueño, que los líderes no se consolidan, que nadie quiere ganarlo, sí, sí, lo voy oyendo, pero Marc lleva el nº 1 y sigue marcando la diferencia”, comentó, en Sachsenring, el murciano Pedro Acosta (KTM), próximo compañero de Márquez en el Lenovo Ducati de 2027-28.

“La Ducati sigue sin estar redonda, sí, vale, estamos más cerca de las Aprilia, por descontado, y ganamos carreras, bueno, las gana Marc (Márquez), que es el que siempre marca la diferencia, no solo en el Mundial también en Ducati”, comentó Francesco ‘Pecco’ Bagnaia al acabar el GP de Alemania. “Para mí, Marc ha vuelto a convertirse en el gran favorito para repetir título, pero veo muy fuerte a Ai Ogura, con problemas pero líder a Jorge (Martín) y ¡ojo! porque Àlex (Márquez) ha vuelto en gran forma”.

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“Yo lo único que puedo decir es que Marc no deja de sorprenderme”, señaló Davide Tardozzi. “Aún no está recuperado del todo de su hombro derecho, ¡ojalá! vuelva de las vacaciones más fuerte, pero sigue marcando las diferencias en todo tipo de trazado y circunstancia. Todo lo que hace Marc me parece admirable. Y, sí, aún queda mucho Mundial, la mitad, pero lo veo como claro candidato al título, sí”.