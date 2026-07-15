Comunicación, liderazgo y deporte: referentes nacionales reivindican la formación y el valor del periodismo en un curso de la FGUMA y la APDM

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió este martes el curso de verano 'Comunicación, periodismo y liderazgo en el deporte', organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM). La cita reunió a más de un centenar de inscritos y congregó durante más de cinco horas a destacados periodistas, entrenadores y exdeportistas de élite para reflexionar sobre la evolución de la comunicación deportiva, el liderazgo y la gestión en el deporte.

El periodismo deportivo ante una nueva realidad

Uno de los debates más destacados giró en torno a la transformación del periodismo deportivo. El periodista Jesús Álvarez, junto a Emilio Fernández y Alberto Fuentes, coincidió en señalar que el oficio ha cambiado radicalmente con la llegada de la era digital.

"Antes el periodismo era otra cosa. Se maduraba más la noticia, se trabajaba quizá algo más y había tiempo para contrastar mucho mejor", señalaron durante la mesa redonda. También lamentaron la pérdida de presencia de los periodistas sobre el terreno: "Ahora hay que suplicar muchas veces que te envíen a cubrir una final o un partido importante porque se prioriza el ahorro y se puede hacer desde casa".

Jesús Álvarez ilustró esa diferencia con una de las experiencias más duras de su carrera: "En Heysel tuve que contar los fallecidos uno a uno. Eso solo lo puede hacer quien está allí".

La formación, clave para el futuro del deportista

Otro de los mensajes más repetidos durante la jornada fue la importancia de preparar el futuro más allá de la competición. En la mesa 'Del césped al despacho: estrategia, gestión y decisión', el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga y exatleta Borja Vivas, junto al exjugador de baloncesto Nacho Rodríguez, insistieron en que la formación resulta imprescindible una vez termina la carrera deportiva.

La mesa redonda sobre periodismo deportivo. / Pepe Ortega

"Sin la formación después de ser deportista es difícil que haya algo importante. Exceptuando fútbol y quizá baloncesto, el resto de deportistas tenemos que buscar nuestro camino", afirmó Borja Vivas.

En la misma línea, Nacho Rodríguez explicó que durante sus últimos años como jugador intentó trasladar ese mensaje a las nuevas generaciones: "He convivido con gente joven a la que he podido mentorizar sobre la formación y su futuro. Es un aspecto muy importante al que ahora se le da más fuerza".

Ambos coincidieron además en el papel fundamental que desempeñan las familias: "El deportista muchas veces piensa que pierde el tiempo formándose, pero ¿qué ocurre si llega una lesión o cualquier circunstancia que no controla?".

Liderar también es saber gestionar la presión

Las exdeportistas Almudena Cid, Gemma Mengual y Carolina Navarro protagonizaron una de las mesas más inspiradoras de la jornada, centrada en el liderazgo femenino, el alto rendimiento y la gestión emocional. "La edad nunca es un límite para competir por lo máximo", aseguró Almudena Cid.

Almudena Cid, Gemma Mengual y Carolina Navarro en uno de los debates del día. / Pepe Ortega

Por su parte, Gemma Mengual reivindicó el papel del psicólogo deportivo como una figura imprescindible: "Es básico para ayudar a gestionar la presión y esos momentos que una deportista vive antes, durante y después de la competición, independientemente de la edad".

Carolina Navarro reforzó esa idea con una reflexión sobre la continuidad en el deporte: "Si físicamente estoy bien, la mente me acompaña y sigo llevando bien la presión, ¿por qué plantear dejarlo?".

Juanfran Funes: "La formación ha sido muy importante en mi vida"

La jornada concluyó con una conversación protagonizada por el entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, el técnico Antonio Tapia y los periodistas Justo Rodríguez e Isabel Sánchez, en la que analizaron la relación entre la formación académica y el liderazgo deportivo.

Juanfran Funes en una de la intervenciones de la mesa redonda del curso de verano / Pepe Ortega

Funes explicó que siempre ha compaginado la docencia con los banquillos y defendió el valor de seguir aprendiendo."Desde mis inicios he compaginado los estudios y el ser entrenador. La formación ha sido muy importante en mi vida. Mi padre siempre me decía que descansar es cambiar de actividad. Mis dos pasiones son la docencia y el fútbol", afirmó.

Sobre el reciente ascenso del Málaga CF, el técnico restó protagonismo al éxito individual y destacó el trabajo colectivo: "A veces la gente piensa que las cosas pasan por lo que uno hace, pero también pasan por lo que hace la gente. Esto es trabajo de un equipo muy bueno".

De cara a la próxima temporada, mostró confianza en el proyecto: "Tenemos el reto de una temporada ilusionante en la que tenemos que marcar las diferencias no en los buenos momentos, sino en los más complicados".

Además, dejó una de las frases más personales de toda la jornada al hablar sobre su futuro profesional: "Para mí la palabra miedo no existe. Siempre tomo las decisiones convencido de que son las mejores. Visualizo mi carrera volviendo otra vez a un aula, no a un banquillo. Seguro que volveré a dar clase".

Durante la charla también fue preguntado por la incorporación de Fernando Calero al Málaga CF, oficializada mientras se desarrollaba el coloquio. Entre sonrisas respondió: "De confirmarse... sería un muy buen fichaje".

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Con este curso, la FGUMA y la APDM consolidan su apuesta por crear espacios de reflexión sobre el presente y el futuro de la comunicación y el deporte, reuniendo a algunos de los nombres más relevantes del panorama nacional para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas.