Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Altas temperaturas en MálagaMovimientos de tierra en zona de la Nueva RosaledaEn libertad el detenido por el atropello mortalDetenidos por apuñalamientoAsí será el nuevo TívoliSubida del alquiler en MálagaCazado por tres radaresSegundo rival del Málaga CF
instagramlinkedin

Málaga Premier Pádel

El ‘top-4’ del circuito avanza hacia octavos del Málaga Premier Padel

Coello-Tapia, Chingotto-Galán, Lebrón-Augsburger y Stupaczuk-Yanguas, debutaron este miércoles en el Andalucía Málaga Premier Padel P1 con victorias firmes en dos sets, en el Martín Carpena

El Martín Carperna, epicentro del pádel mundial en esta semana. | ANDALUCIA PREMIER PADEL

El Martín Carperna, epicentro del pádel mundial en esta semana. | ANDALUCIA PREMIER PADEL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Málaga

Las cuatro mejores parejas de pádel mundo, Coello-Tapia, Chingotto-Galán, Lebrón-Augsburger y Stupaczuk-Yanguas, debutaron este miércoles en el Andalucía Málaga Premier Padel P1 con victorias firmes en dos sets y lograron sus billetes para los octavos de final en el malagueño Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

En su estreno en el torneo malagueño, el dúo formado por el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, líderes del circuito internacional, liquidaron en dos mangas y una hora de partido al madrileño David Gala y al italiano Enzo Jensen (6-3 y 6-2), y se enfrentarán en los octavos a la pareja Aguirre-Arroyo, numero 14 de la clasificación.

Sus perseguidores en el ránking mundial, el madrileño Ale Galán y el bonaerense Fede Chingotto, hicieron lo propio ante los argentinos Facundo Domínguez y Denis Perino (6-0 y 6-3) y se medirán este jueves a Juan Tello y Arce Simo, también de Argentina.

Tampoco fallaron los terceros del circuito, el gaditano Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger, ante Sintes-Santigosa (6-3 y 6-4), por lo que se cruzarán en octavos con Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez Blasco.

Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, otra pareja hispanoargentina y que son cuartos cabezas de serie, eliminaron a Solano-Pereyra por un 6-2 y 6-4 para avanzar a la siguiente fase, en la que se verán las caras con el español Javi Garrido y el brasileño Lucas Bergamini.

Otro de los duelos destacados para los octavos de final del P1 de Málaga será el que disputarán el sevillano Paquito Navarro y el argentino Martín Di Nenno frente al madrileño Alonso Rodriguez y al jugador de Pergamino (Argentina) Juani De Pascual.

Noticias relacionadas y más

Además, los españoles Coki Nieto y Jon Sanz tendrán enfrente a Alonso y Goñi, y el malagueño Momo González, junto al brasileño Lucas Campagnolo, buscará el pase a cuartos frente a García-Jiménez Casas, en unas eliminatorias que comienzan en horario matutino y terminaran no antes de las 19.30 horas del jueves. Una gran jornada de pádel que espera otra vez en el Palacio Martín Carpena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo Tívoli de Benalmádena avanza: será más grande e incluirá un centro comercial y dos hoteles
  2. Reabierta la AP-7 tras el grave accidente que deja dos muertos y siete heridos en Benahavís: 'Los técnicos han trabajado toda la noche
  3. Málaga reserva 27 millones para el soterramiento de Valle-Inclán que eliminará los atascos: las obras se prolongarán hasta 2030
  4. La fiesta acuática gratuita de Málaga que llenará la provincia de castillos hinchables, cañones de espuma y dj este fin de semana: horario, ubicación y detalles
  5. Rincón de la Victoria abre un parque de casi 30.000 metros cuadrados con lago, zona infantil y circuito de BMX
  6. El pueblo de la Costa del Sol que celebra esta semana su tradicional Mercado Marinero con artesanía, gastronomía y animaciones: habrá actividades para toda la familia
  7. Fernando Calero, gran candidato a reforzar el puesto de central en el Málaga CF
  8. Un detenido por el atropello mortal de una joven noruega en la A-7 a su paso por Mijas

Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

Estados Unidos lanza una segunda oleada de ataques contra Irán contra objetivos militares

El ‘top-4’ del circuito avanza hacia octavos del Málaga Premier Padel

El ‘top-4’ del circuito avanza hacia octavos del Málaga Premier Padel

Torremolinos inaugura un cenador en homenaje a George Langworthy, pionero del turismo en la localidad

Torremolinos inaugura un cenador en homenaje a George Langworthy, pionero del turismo en la localidad

Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 15 de julio de 2026

Comunicación, liderazgo y deporte: referentes nacionales reivindican la formación y el valor del periodismo en un curso de la FGUMA y la APDM

Comunicación, liderazgo y deporte: referentes nacionales reivindican la formación y el valor del periodismo en un curso de la FGUMA y la APDM

Una persona subida a un poste genera un corte en el Cercanías de Málaga de una hora y media

Una persona subida a un poste genera un corte en el Cercanías de Málaga de una hora y media

Dos viviendas en Cuevas del Becerro se sortean con papeletas de diez euros

La Mancomunidad de la Costa del Sol aprueba un presupuesto de 180,6 millones para 2026

La Mancomunidad de la Costa del Sol aprueba un presupuesto de 180,6 millones para 2026
Tracking Pixel Contents