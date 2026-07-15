Málaga Premier Pádel
El ‘top-4’ del circuito avanza hacia octavos del Málaga Premier Padel
Coello-Tapia, Chingotto-Galán, Lebrón-Augsburger y Stupaczuk-Yanguas, debutaron este miércoles en el Andalucía Málaga Premier Padel P1 con victorias firmes en dos sets, en el Martín Carpena
Las cuatro mejores parejas de pádel mundo, Coello-Tapia, Chingotto-Galán, Lebrón-Augsburger y Stupaczuk-Yanguas, debutaron este miércoles en el Andalucía Málaga Premier Padel P1 con victorias firmes en dos sets y lograron sus billetes para los octavos de final en el malagueño Palacio de Deportes José María Martín Carpena.
En su estreno en el torneo malagueño, el dúo formado por el español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, líderes del circuito internacional, liquidaron en dos mangas y una hora de partido al madrileño David Gala y al italiano Enzo Jensen (6-3 y 6-2), y se enfrentarán en los octavos a la pareja Aguirre-Arroyo, numero 14 de la clasificación.
Sus perseguidores en el ránking mundial, el madrileño Ale Galán y el bonaerense Fede Chingotto, hicieron lo propio ante los argentinos Facundo Domínguez y Denis Perino (6-0 y 6-3) y se medirán este jueves a Juan Tello y Arce Simo, también de Argentina.
Tampoco fallaron los terceros del circuito, el gaditano Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger, ante Sintes-Santigosa (6-3 y 6-4), por lo que se cruzarán en octavos con Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez Blasco.
Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, otra pareja hispanoargentina y que son cuartos cabezas de serie, eliminaron a Solano-Pereyra por un 6-2 y 6-4 para avanzar a la siguiente fase, en la que se verán las caras con el español Javi Garrido y el brasileño Lucas Bergamini.
Otro de los duelos destacados para los octavos de final del P1 de Málaga será el que disputarán el sevillano Paquito Navarro y el argentino Martín Di Nenno frente al madrileño Alonso Rodriguez y al jugador de Pergamino (Argentina) Juani De Pascual.
Además, los españoles Coki Nieto y Jon Sanz tendrán enfrente a Alonso y Goñi, y el malagueño Momo González, junto al brasileño Lucas Campagnolo, buscará el pase a cuartos frente a García-Jiménez Casas, en unas eliminatorias que comienzan en horario matutino y terminaran no antes de las 19.30 horas del jueves. Una gran jornada de pádel que espera otra vez en el Palacio Martín Carpena.
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