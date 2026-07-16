Impulso 360 Estepona ya conoce su primer desafío europeo: Geas Basket

La suerte ya está echada para el Impulso 360 Estepona. El conjunto malagueño debutará en la Eurocup Women 2026/27 enfrentándose al histórico GEAS Basket de San Giovanni (Milán) en una eliminatoria previa que decidirá qué equipo logra el billete para la fase de grupos de la segunda competición continental.

El duelo se disputará a ida y vuelta, con el primer encuentro en el pabellón José Antonio Pineda y la vuelta fijada para el 1 de octubre en territorio italiano.

Una eliminatoria de máxima exigencia

El formato no deja margen para el error. La clasificación se decidirá por la diferencia de puntos entre ambos partidos, por lo que cada posesión puede resultar determinante. El conjunto entrenado por César Aneas que cuenta con refuerzos en el equipo técnico afrontará una serie de máxima exigencia frente a un rival con amplia tradición en el baloncesto femenino europeo y acostumbrado a competir al máximo nivel.

El GEAS Basket presenta una plantilla de gran calidad, con nombres destacados como la neerlandesa Laura Cornelius, la danesa Julianna Okosun, las estadounidenses Madison Hayes y Lani White, además de la italiana Sara Toffolo, una de las referentes del equipo. La pasada temporada, el conjunto lombardo cayó eliminado en los playoffs de la Eurocup Women ante el Baxi Ferrol, aunque dejó patente su competitividad.

Un Grupo C de alto nivel como recompensa

Si consigue superar la eliminatoria, Impulso 360 Estepona accederá al Grupo C de la Eurocup Women, donde ya esperan Alba Berlín y Castors Braine, además del equipo que resulte derrotado en la previa de la EuroLeague Women entre Panathinaikos y Emlak Konut. Un grupo de gran nivel que supondría un importante reto para el club costasoleño en su estreno continental.

La fase de grupos arrancará el 15 de octubre y constará de seis jornadas que se disputarán hasta el 3 de diciembre, antes de dar paso a las eliminatorias de 2027. Para el conjunto esteponero, el primer objetivo pasa ahora por superar una eliminatoria que puede abrir la puerta a una ilusionante aventura europea.