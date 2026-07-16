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El Nutrisport Biznaga Málaga logra el bronce en el Campeonato de España de Clubes Máster

El conjunto malagueño femenino sube al tercer escalón del podio en A Coruña y afronta este fin de semana el Campeonato de Andalucía en Vélez-Málaga

El Nutrisport Biznaga Málaga celebrando el tercer puesto del campeonato de España.

El Nutrisport Biznaga Málaga celebrando el tercer puesto del campeonato de España. / La Opinión

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Álvaro Borrego

El Nutrisport Biznaga Málaga volvió a confirmar su excelente momento de forma al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato de España de Clubes Máster de Primera División, celebrado este fin de semana en A Coruña.

Un podio de mucho mérito

El equipo malagueño firmó una destacada actuación en una competición muy igualada, en la que solo fue superado por el Durango Kirol, campeón del nacional, y el Barcelona Atletisme, segundo clasificado.

La tercera posición supone un nuevo éxito para la entidad malagueña, que continúa situándose entre los clubes más competitivos del panorama nacional máster. El resultado es fruto del trabajo realizado durante toda la temporada y del compromiso de atletas, técnicos y colaboradores.

Desde el club también han querido agradecer el respaldo de sus patrocinadores, con Nutrisport como patrocinador principal, además del apoyo de Ubago, con Diego Canal; el Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, con Borja Vivas; Casa Kiki, Klimatiza, Deportes Estadio, EMEC y el resto de empresas y colaboradores que contribuyen al crecimiento del proyecto deportivo.

Un palmarés que sigue creciendo

El bronce conseguido en A Coruña se suma a los excelentes resultados cosechados por el Nutrisport Biznaga Málaga en las últimas temporadas. El club continúa consolidándose entre los mejores equipos máster del país, con presencias habituales en los podios de los campeonatos nacionales y autonómicos, confirmando el crecimiento de una entidad que se ha convertido en una referencia del atletismo máster andaluz.

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La próxima cita llegará este mismo fin de semana, cuando el Nutrisport Biznaga Málaga dispute el Campeonato de Andalucía de Clubes Máster, que se celebrará en Vélez-Málaga, con el objetivo de seguir ampliando un palmarés que no deja de crecer.

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