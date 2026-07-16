El origen de la foto de Messi y Lamine de SPORT que se ha vuelto viral antes de la final del Mundial entre España y Argentina

La fotografía de Leo Messi bañando a un Lamine Yamal de apenas seis meses ha vuelto a inundar redes a las puertas de la final del Mundial 2026 que enfrentará a ambos y a las selecciones de España y Argentina. La imagen, que muchos han descubierto ahora por primera vez, no surgió de un encuentro casual: nació de un calendario solidario que SPORT organizó junto al Barça y UNICEF, y detrás de aquella idea estaba Oriol Canals, entonces responsable de promociones del diario.

Canals recordaba en una entrevista con SPORT con precisión el momento en que descubrió que aquella foto de archivo se había convertido en fenómeno viral por primera veza. "Estaba en una piscina, vi un tuit de un excompañero de SPORT que había colgado la foto y mi reacción fue: joder, esta foto es nuestra", cuenta. Han pasado quince años desde que dejó el periódico, pero admite que sigue sintiéndola "un poco mía".

"Tenía muy claro que esa foto la había hecho Joan Monfort para el calendario solidario que se hacía y casi que visualicé el momento", explica. Por aquellas sesiones desfilaron nombres como Ronaldinho, Puyol, Eto'o o Thierry Henry, pero Messi, reconoce, "evidentemente también" quedó grabado en su memoria. Sobre la magnitud que ha alcanzado la imagen ahora que España y Argentina se citarán por el título mundialista, Canals recupera una comparación que le han hecho llegar más de una vez: "Es como si Michael Jordan estuviera bañando a LeBron James. Es una burrada."

Las imágenes más buscadas de Leo Messi con Lamine Yamal / Joan Monfort - SPORT

Preguntado por si fue él quien decidió qué jugador posaba con cada niño, matiza su papel en el origen de la imagen. "Yo digamos que lo organicé todo", señala. En aquella época dirigía las promociones de SPORT y fue entonces cuando surgió la idea de montar el calendario junto a UNICEF y la Fundació del Barça, en colaboración con el Casal dels Infants del Raval, entidad desde la que se llevaba a los niños a las sesiones.

El primer año, admite, los permisos se gestionaron con prisas. "Obtuvimos los permisos un poco deprisa y corriendo, pero ya después nos preparamos un poco más para los siguientes años", relata. Con el tiempo, el proyecto ganó en criterio: se pidió que participaran niños vinculados a programas tanto de UNICEF como del Casal dels Infants, para que el calendario reflejara mejor a la sociedad. En el caso de Lamine Yamal, apunta Canals, su presencia llegó precisamente a través de un programa de UNICEF.

Diecisiete años después, con España y Argentina en la gran final, la anécdota vuelve a generar curiosidad. "Mucha gente ahora me pregunta por esa circunstancia", reconoce Canals. "Me acuerdo, sí, pero exactamente, es difícil", admite, consciente de que aquella tarde de fotos solidarias terminó capturando, sin que nadie lo supiera entonces, el primer encuentro entre dos generaciones que el 19 de julio se citarán en la final de todo un Mundial.

Una imagen que del diario SPORT

La fotografía pertenece a este rotativo, el diario SPORT, que por aquel entonces publicaba cada año un calendario solidario junto al Barça y UNICEF. Leo y Lamine fueron protagonistas de la edición de 2008, en la que los futbolistas de la primera plantilla azulgrana participaban de forma totalmente altruista.

Las imágenes nunca vistas de Leo Messi y Lamine Yamal / Joan Monfort - SPORT

Leo Messi fue uno de esos futbolistas y, gracias a aquella iniciativa, acabó conociendo y bendiciendo al que hoy está llamado a ser su sucesor en el Barça.

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En la imagen aparece un Messi que todavía conservaba su característica melena juvenil, sonriendo ante un bebé, Lamine Yamal, al que sostiene su madre, Sheila Ebana, mientras lo baña. La fotografía es obra del histórico fotoperiodista de SPORT, Joan Monfort.

Fuente: Sport