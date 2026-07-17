Antonelli 'asusta' el primer día en Spa; Alonso, último a 5 segundos

Spa-Francorchamps y sus curvas legendarias han empezado a poner a prueba este viernes a los nuevos monoplazas de Fórmula 1 2026 en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. Max Verstappen ha comandado la primera con Red Bull, pero en la segunda el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha ‘despertado’ para cerrar el día con una nueva demostración de poder al volante del Mercedes.

El italiano, que se marchó de Silverstone de vacío tras sufrir un nuevo fallo de fiabilidad en su monoplaza W17, llega a Bélgica bajo presión, con su compañero George Russell a solo 25 puntos en el campeonato. Increíble teniendo en cuenta que Kimi ha ganado cinco de las nueve carreras disputadas hasta la fecha. En Spa ha comenzado a marcar diferencias ya desde el primer día y ha dejado al británico, octavo, a 1.2 segundos.

El único que ha podido seguir su estela ha sido el vigente campeón, Lando Norris, que ha tardado en salir y ha aprovechado la mejora de las condiciones de pista para terminar segundo a poco menos de dos décimas. Max Verstappen ha acabado tercero a casi medio segundo.

El rendimiento del coche de Red Bull ha sorprendido, especialmente en la primera tanda y por la tarde Isack Hadjar ha completado el top cinco precedido por Lewis Hamilton, el mejor de los Ferrari, aunque ambos ya a más de siete décimas de un Antonelli que sigue exhibiendo una velocidad impresionante.

Después de las vueltas de clasificación, con blandos, las tandas largas en los últimos minutos se han visto interrumpidas por un accidente de Pierre Gasly en la curva 13. Afortunadamente, el piloto francés ha salido ileso, aunque ha sido la 'cruz' en Alpine. Su compañero Franco Colapinto ha logrado escalar a la séptima plaza, distanciando incluso a Russell con el Mercedes.

Antes de eso, los comisarios habían mostrado ya una primera bandera roja para limpiar la pista de grava tras una leve salida de pista de Max Verstappen en Stavelot.

Para los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso se antoja un fin de semana difícil, especialmente para el asturiano, que afronta su último gran premio sin mejoras, a la espera del nuevo chasis de Adrian Newey, que Aston Martin espera poner en pista la próxima semana en Hungría. Hoy, Alonso no ha participado en la primera sesión de libres, cediendo el volante al júnior Jak Crawford. Por la tarde ha concluído último (22º), a más de cinco segundos del tiempo de Antonelli. Un mundo.

Noticias relacionadas

Por su parte, Sainz ha mejorado sensaciones en el FP2 después de una mañana muy complicada en la que Antonelli le ha llamado "idiota" por molestarle, los comisarios le han investigado por cruzar la línea del pit-lane al hacer un amago de entrar en boxes y ha bloqueado aparatosamente en La Source para acabar solo por delante de los Aston Martin. El madrileño ha cerrado la jornada en 16ª plaza, a 2.3 de cabeza y a 3 décimas de su compañero Albon. Williams incorpora tres actualizaciones en Spa y Carlos confía en ir de menos a más, con el objetivo de llegar a la Q2 este sábado en clasificación.

Fuente: Sport