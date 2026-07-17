Edu Alonso y Aimar Goñi desafían a Coello y Tapia en los cuartos del Málaga Premier Padel

El Andalucía Málaga Premier Padel P1 ya conoce a las ocho parejas clasificadas para los cuartos de final del cuadro masculino. La gran sorpresa de la jornada de octavos fue la victoria de Edu Alonso y Aimar Goñi ante Coki Nieto y Jon Sanz, quintos cabezas de serie, en un disputado encuentro resuelto en tres sets.

Alonso, de 25 años, y Goñi, de 20, se impusieron por 6-3, 3-6 y 6-3 y se citaron en la siguiente ronda con los números uno del circuito, Arturo Coello y Agustín Tapia, en uno de los partidos más atractivos de la jornada de este viernes en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Coello y Tapia cumplen antes de enfrentarse a Alonso y Goñi

La pareja formada por Arturo Coello y Agustín Tapia confirmó su condición de favorita frente a Tolito Aguirre y Álex Arroyo. Sus rivales ofrecieron resistencia durante todo el encuentro, aunque no pudieron evitar la victoria de los líderes del ranking por un doble 6-4.

El triunfo permitirá ver en Málaga un duelo generacional entre los números uno y Edu Alonso y Aimar Goñi, actualmente undécimos en la clasificación mundial y protagonistas de la principal sorpresa de los octavos de final.

Galán y Chingotto avanzan con autoridad

También resolvieron su partido con solvencia Ale Galán y Fede Chingotto, segunda pareja del circuito. El dúo conocido como ‘Chingolán’ superó a los argentinos Juan Tello y Arce Simo por 6-2 y 6-3, sin apenas conceder opciones.

Sus próximos rivales serán Javi Leal y Fran Guerrero, séptimos cabezas de serie, que derrotaron con claridad a José Antonio García Diestro e Ignacio Piotto por 6-1 y 6-2.

Lebrón y Augsburger se medirán a Momo González y Campagnolo

El gaditano Juan Lebrón y el argentino Leo Augsburger también sellaron su clasificación para los cuartos de final después de vencer a Sanyo Gutiérrez y Sánchez Blasco por 6-4 y 6-4.

En la siguiente ronda se enfrentarán al malagueño Momo González y al brasileño Lucas Campagnolo, que protagonizaron uno de los resultados más contundentes de la jornada al derrotar a García y Jiménez por un doble 6-0.

Paquito Navarro y Di Nenno siguen adelante en Málaga

Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, cuartos del ranking, accedieron a los cuartos sin necesidad de completar su encuentro. La lesión de Javi Garrido, compañero de Lucas Bergamini, obligó a poner fin al partido cuando Stupaczuk y Yanguas dominaban por 6-4 y 1-1.

Su rival será la pareja formada por Paquito Navarro y Martín Di Nenno, dos de los jugadores más queridos por el público malagueño. El sevillano y el argentino vencieron a Maxi Sánchez Blasco Rodríguez y De Pascual por 6-1 y 6-4.

Horario de los cuartos del Málaga Premier Padel

La sesión de cuartos de final del Málaga Premier Padel comenzará este viernes por la mañana en la pista central del Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

La programación incluirá encuentros de los cuadros masculino y femenino, con especial atención al enfrentamiento entre Coello y Tapia y Alonso y Goñi, además del partido del malagueño Momo González junto a Campagnolo frente a Lebrón y Augsburger.