Hummel vestirá al Costa del Sol Málaga durante las próximas cuatro temporadas

El Club Balonmano Femenino Costa del Sol Málaga inicia una nueva etapa de la mano de Hummel. La reconocida marca deportiva danesa será el patrocinador técnico oficial de la entidad durante las próximas cuatro temporadas, un acuerdo que permitirá vestir a todos los equipos de la estructura deportiva del club y dar cobertura a los diferentes eventos organizados por la entidad.

Hummel, nuevo patrocinador del Costa del Sol Málaga / Costa del Sol Málaga

Una unión entre dos referentes del balonmano

La alianza llega en un momento especialmente ilusionante para el conjunto malagueño, que afronta la temporada 2026/27 tras certificar su regreso a la EHF European League y con el objetivo de seguir ampliando un palmarés que le ha convertido en uno de los grandes referentes del balonmano femenino español.

El acuerdo une al Costa del Sol Málaga, uno de los clubes más laureados del balonmano femenino nacional, con una firma que cuenta con más de un siglo de historia y una sólida reputación internacional en el diseño de equipaciones técnicas y moda deportiva.

Durante los próximos cuatro años, Hummel vestirá a todos los equipos del club, desde la base hasta el primer equipo, además de suministrar la ropa oficial para los actos y eventos organizados por la entidad. La colaboración también permitirá desarrollar diseños exclusivos, combinando innovación, identidad y tecnología textil para reforzar la imagen del club tanto en las competiciones nacionales como europeas.

María José Moreno: "Es un paso más en el desarrollo del club"

La presidenta del Club Balonmano Femenino Costa del Sol Málaga, María José Moreno, destacó la importancia del acuerdo para el crecimiento de la entidad y el valor de compartir camino con una marca de prestigio internacional.

"Este acuerdo con Hummel nos produce una satisfacción enorme y un paso más en el desarrollo del club. Nos asociamos con una marca de prestigio internacional que comparte nuestros valores de excelencia, esfuerzo y constante superación. Nuestros equipos van a disfrutar de unas equipaciones que combinarán la más alta tecnología textil con un diseño innovador. Estamos convencidos de que esta alianza nos acompañará en el camino hacia nuevos éxitos y títulos. Es un orgullo unirnos a una firma que ya viste a clubes señeros en nuestra provincia como el Málaga CF."

Hummel apuesta por el crecimiento del balonmano femenino

Desde la marca deportiva, el director comercial de Hummel Ibérica Sport & Fashion, José Luis Caña, puso en valor el trabajo desarrollado por el club y su compromiso con el balonmano femenino.

"Es un orgullo grande para Hummel vestir y acompañar a uno de los clubes más relevantes del balonmano nacional y muy especialmente para el equipo de la Liga Guerreras Iberdrola. El trabajo continuado del club en el balonmano femenino, de la mano del primer equipo, así como sus equipos de base, representan dinamismo, pasión y comunidad, valores que forman parte del ADN de nuestra marca. Este acuerdo nos permite consolidar nuestra presencia en el deporte de alta competición, poniendo toda nuestra innovación técnica y nuestro diseño al servicio de las deportistas para ayudarlas a seguir haciendo historia en la pista."

Las nuevas equipaciones

La presentación oficial de las nuevas equipaciones tendrá lugar en las próximas semanas y servirá como puesta de largo antes del inicio de la temporada 2026/27.

Con esta alianza, el Costa del Sol Málaga y Hummel comienzan un proyecto conjunto con la vista puesta en seguir creciendo dentro y fuera de la pista, consolidando la imagen del club y acompañando a las jugadoras en una campaña marcada por el regreso a la competición europea y el reto de continuar haciendo historia en el balonmano femenino español.