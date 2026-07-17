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Triay-Brea ante Ortega-Calvo y González-Josemaría contra Guinart-Alonso, semifinales del Andalucía Málaga Premier Padel

Las dos primeras parejas del ranking femenino disputarán este sábado las semifinales en la pista central del Martín Carpena

El Martín Carperna, epicentro del pádel mundial en esta semana

El Martín Carperna, epicentro del pádel mundial en esta semana / L.O.

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EFE

Las números uno Gemma Triay y Delfi Brea se enfrentarán este sábado en semifinales del Andalucía Málaga Premier Padel P1 a Marta Ortega y Martina Calvo, mientras que las segundas del ranking, Bea González y Paula Josemaría, se medirán a Marina Guinart y Alejandra Alonso, ambos partidos en la pista central del Palacio de Deportes Martín Carpena malagueño.

El Premier Padel P1 de Málaga definió este viernes las semifinales con las dos parejas más potentes del circuito confirmando su presencia, después de lograr sendos triunfos incontestables y sin ceder ningún set, por lo que tanto Triay y Brea como González y Josemaría están a un paso de reencontrarse en otra final.

La menorquina Gemma Triay y la argentina Delfi Brea demostraron sus grandes estados de forma con un 6-2 y 6-4 en hora y media de juego ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, quintas del ranking mundial. Las rivales serán la pamplonesa Martina Calvo y la madrileña Marta Ortega.

Calvo y Ortega, que están jugando su último torneo como pareja antes de separarse, fueron mejores y se permitieron remontar a dos rivales de mayor clasificación, Sofía Araújo y Claudia Fernández, las terceras mejores que quedaban en pie hasta el definitivo 3-6, 6-4 y 7-6.

La jugadora malagueña Bea González.

La jugadora malagueña Bea González. / L.O.

En el último turno de tarde del cuadro femenino, la malagueña Bea González, que busca revalidar su título del año anterior, y la extremeña Paula Josemaría pasaron por encima de Carmen Goenaga y Beatriz Caldera (6-1 y 6-3) y disputarán sus undécimas semifinales en este 2026.

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Serán sus rivales la catalana Marina Guinart y la vallisoletana Alejandra Alonso, séptimas cabezas de serie y dupla que está debutando en este P1 de Málaga, quienes ganaron a Cañellas y López Moral por 7-6 y 6-3.

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